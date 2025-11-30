Megszólalt Zelenszkij riválisa: A békemegállapodás aláírása után politikai változásra van szükség Ukrajnában

Ukrajnának esélye nyílhat arra, hogy politikai változásokat indítson el egy békemegállapodás aláírását követően – jelentette ki Ukrajna brit nagykövete. Valerij Zaluzsnij tábornok, akit Zelenszkij tavaly felmentett az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségéből, és jelenleg széles körben az ország lehetséges jövőbeli elnökeként emlegetnek, azt mondta: Ukrajnának meg kell szabadulnia a korrupciótól, és mélyreható reformokat kell végrehajtania, hogy a háború után fejlődhessen.

A The Telegraphnak adott válaszában a „Vasgenerálisként” is ismert Zaluzsnij – aki a háború első napjaiban a Kijev elleni orosz ostrom visszaverésével szerezte egyik legnagyobb katonai sikerét – úgy fogalmazott, hogy „a béke lehetőséget teremt a politikai változásra”, miközben „a teljes helyreállításért, a gazdasági növekedésért és az állampolgárok visszatéréséért” szólalt fel.

A tábornok derűlátó jövőképe két nappal azután került nyilvánosságra, hogy Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke és legszorosabb szövetségese Andrij Jermak lemondott egy korrupciós vizsgálat közepette, amely válságba sodorta a kormányt, és kiszolgáltatott helyzetbe hozta az elnököt. Jermak – aki tagadja a vádakat – közölte: mostantól a frontvonalon fog harcolni.

Zelenszkij már két minisztert is elveszített, és szankciókat vetett ki közeli munkatársaira, miután a korrupcióellenes hatóságok feltárták, hogy 76 millió fontot sikkasztottak el az állami tulajdonú Energoatom nukleáris energiavállalattól.

Zaluzsnij tábornok – aki 2021 és 2024 között volt Ukrajna legmagasabb rangú katonai vezetője – szombaton arra figyelmeztetett, hogy a túl gyors megállapodás az ország függetlenségének elvesztéséhez vezethet. Más biztonsági garanciák lehetőségét is felvetette, mondván: Ukrajnának csatlakoznia kellene a NATO-hoz – sőt, akár szövetségeseinek nukleáris fegyvereit is befogadhatná –, hogy megelőzze a további orosz támadásokat.

„Mi, ukránok a teljes győzelemre törekszünk, de nem zárhatjuk ki a háború hosszú távú lezárásának lehetőségét”

– írta.

Az ukrán elnöki sajtóiroda által közreadott képen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kitünteti Valerij Zaluzsnij tábornokot, az ukrán fegyveres erők volt főparancsnokát egy kijevi ünnepségen 2024. február 9-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóiroda)

„A béke, még ha a következő háború lehetősége is fennáll, lehetőséget ad a politikai változásra, a mély reformokra, a teljes helyreállításra, a gazdasági növekedésre és az állampolgárok visszatérésére. Beszélhetünk arról is, hogy elkezdődjön egy biztonságos, védett állam kialakulása az innováció és a technológia révén. Az igazság alapjainak megerősítése a korrupció elleni harccal és egy tisztességes bírósági rendszer megteremtésével. De mindez lehetetlen hatékony biztonsági garanciák nélkül” – fogalmazott, majd részletezte, milyen biztonsági garanciákra gondolt.

„Ilyen garanciák lehetnek: Ukrajna NATO-csatlakozása, nukleáris fegyverek telepítése ukrán területre, vagy egy olyan nagy katonai kontingens állomásoztatása, amely képes szembenézni Oroszországgal.”

Azonban míg Európa és az Egyesült Államok egyetértenek abban, hogy szükség van egy 5. cikkely jellegű garanciára, ezzel visszatartva Oroszországot egy újabb inváziótól, Vlagyimir Putyin többször is kijelentette, nem ír alá olyan béketervet, amely tartalmazza Ukrajna NATO csatlakozását.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által közreadott archív kép Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről és Valerij Zaluzsnij tábornokról, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokáról (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Bármilyen békemegállapodás nagy valószínűséggel arra kényszerítené az ukrán elnököt, hogy választást írjon ki, ami gyakorlatilag egy népszavazás lenne a békemegállapodásról. Zelenszkij ugyan szeptemberben kijelentette, hogy a háború befejezése esetén készen áll rá, hogy ne induljon újra a második ciklusáért, mert nem a választási győzelem a célja, a legújabb felmérések szerint egy voksoláson nem ő kerülne ki győztesként. A Socis közvélemény-kutató november 21-én végzett vizsgálata szerint Zelenszkij pártja alulmaradna egy olyan politikai tömörüléssel szemben, amelyet Zaluzsnij tábornok vezethetne.

Kiemelt kép: Valerij Zaluzsnij sajtótájékoztatót tart Kijevben 2023. december 26-án (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)