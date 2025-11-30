Marco Rubio: Nemcsak a háború lezárása, hanem az önálló Ukrajna jövője is a tét – megkezdődött az ukrán delegáció tárgyalása Amerikában

A Trump-kormányzat vezető tisztségviselői vasárnap találkoztak az ukrán tárgyalókkal Floridában, azzal a céllal, hogy elősegítsék az ukrán-orosz háború lezárását, és előkészítsék a héten Moszkvában tervezett, az orosz vezető, Vlagyimir Putyin részvételével zajló kulcstalálkozókat.

Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje megbeszélést folytattak egy ukrán delegációval, hogy tovább finomítsák a javasolt békerendszer részleteit – közölte a Newsmax.

„A végső cél nyilvánvalóan nem csupán a háború lezárása, hanem az is, hogy a háború lezárása Ukrajnát szuverén, független államként hagyja, amely valódi jólétre is lehetőséget kap”- mondta Rubio a találkozó elején.

„Ez nem csak békemegállapodásokról szól” – tette hozzá a vezető amerikai diplomata.

Ukrajna biztonsági tanácsának vezetője, Rustem Umerov reagálva Rubio szavaira kifejezte országának háláját az amerikai erőfeszítésekért.

„Az Egyesült Államok hall minket” – mondta Umerov. „Az Egyesült Államok támogat minket. Az Egyesült Államok mellettünk dolgozik”- hangsúlyozta.

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondását, aki addig Ukrajna vezető tárgyalója volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetésekben.

A bejelentésre azt követően került sor, hogy Jermak otthonát átkutatták a korrupcióellenes nyomozók. Zelenszkij kormányát az energetikai szektorból, vállalkozói visszaélések útján eltulajdonított 100 millió dollár körüli összeg körüli botrány kavarta fel, ami új belpolitikai nyomást gyakorol az elnökre.

A diplomáciai tárgyalások a Trump által javasolt 28 pontból álló terv módosítására koncentráltak, amelyet Washington és Moszkva közötti egyeztetések során dolgoztak ki. A tervet korábban azzal kritizálták, hogy túlzottan az orosz követelések felé hajlik. Eredetileg azt javasolták, hogy Ukrajna az egész Donbasz keleti régiót átengedje Oroszországnak – ez jelentett súlyos problémát Kijev számára.

Trump kedden azt mondta, hogy ezen a héten Witkoffot, vagy Kushnert Moszkvába küldi, hogy találkozzanak Putyinnal és tárgyaljanak a béketervről. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov vasárnap az orosz állami televízióban tett nyilatkozatában elmondta, hogy Putyin csütörtök előtt fogadja Witkoffot, mielőtt Indiába utazik.

Kiemelt kép: Marco Rubio (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)