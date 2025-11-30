Marco Rubio: Nemcsak a háború lezárása, hanem az önálló Ukrajna jövője is a tét – megkezdődött az ukrán delegáció tárgyalása Amerikában

Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különleges megbízott és Jared Kushner, Donald Trump elnök veje megbeszélést folytattak egy ukrán delegációval, hogy tovább finomítsák a javasolt békerendszer részleteit – közölte a Newsmax.
„A végső cél nyilvánvalóan nem csupán a háború lezárása, hanem az is, hogy a háború lezárása Ukrajnát szuverén, független államként hagyja, amely valódi jólétre is lehetőséget kap”- mondta Rubio a találkozó elején.
„Ez nem csak békemegállapodásokról szól” – tette hozzá a vezető amerikai diplomata.
Ukrajna biztonsági tanácsának vezetője, Rustem Umerov reagálva Rubio szavaira kifejezte országának háláját az amerikai erőfeszítésekért.
„Az Egyesült Államok hall minket” – mondta Umerov. „Az Egyesült Államok támogat minket. Az Egyesült Államok mellettünk dolgozik”- hangsúlyozta.
Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette kabinetfőnöke, Andrij Jermak lemondását, aki addig Ukrajna vezető tárgyalója volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetésekben.
A bejelentésre azt követően került sor, hogy Jermak otthonát átkutatták a korrupcióellenes nyomozók. Zelenszkij kormányát az energetikai szektorból, vállalkozói visszaélések útján eltulajdonított 100 millió dollár körüli összeg körüli botrány kavarta fel, ami új belpolitikai nyomást gyakorol az elnökre.
A diplomáciai tárgyalások a Trump által javasolt 28 pontból álló terv módosítására koncentráltak, amelyet Washington és Moszkva közötti egyeztetések során dolgoztak ki. A tervet korábban azzal kritizálták, hogy túlzottan az orosz követelések felé hajlik. Eredetileg azt javasolták, hogy Ukrajna az egész Donbasz keleti régiót átengedje Oroszországnak – ez jelentett súlyos problémát Kijev számára.
Trump kedden azt mondta, hogy ezen a héten Witkoffot, vagy Kushnert Moszkvába küldi, hogy találkozzanak Putyinnal és tárgyaljanak a béketervről. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov vasárnap az orosz állami televízióban tett nyilatkozatában elmondta, hogy Putyin csütörtök előtt fogadja Witkoffot, mielőtt Indiába utazik.
Kiemelt kép: Marco Rubio (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)