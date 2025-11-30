Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között – közölte San Joaquin megye seriffhivatalának szóvivője vasárnap az előző este elkövetett, legkevesebb 4 halálos áldozatot követelő bűncselekménnyel kapcsolatban.

Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó.

Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében.

A child’s birthday party turned into a deadly tragedy Saturday night in Stockton, Northern California, US, when gunmen opened fire at a family celebration, killing four people and injuring at least 10 others.#USA #Stockton #California #MassShooting #GunViolence pic.twitter.com/YlE3ziN4RM — Barlaman Today (@BarlamanToday) November 30, 2025

A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.

A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben.

Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.

BREAKING: 🚨 MASS SHOOTING IN CALIFORNIA : Vice Mayor Confirms Mass Shooting at Child’s Birthday Party in Stockton, California – Children as Young as 9 Shot, Multiple Fatalities reported. Many cities of US are no longer safe to live. While US behaves as international police… pic.twitter.com/2bA42y4X50 — Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) November 30, 2025

Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.

