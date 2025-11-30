Gyermekek is vannak a kaliforniai lövöldözés áldozatai között

Heather Brent sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a halálos áldozatokon kívül 10 ember megsebesült. Hozzátette, hogy az előzetes vizsgálat szerint minden bizonnyal célzott támadásról van szó.
Az elkövető után hajszát indítottak, a hatóságok a lakosság segítségét kérték az elfogása érdekében.
A nyomozás zajlik, így indítékról és egyéb részletekről egyelőre nem adtak tájékoztatást, ahogy az áldozatok személyazonosságát és a sebesültek állapotát sem hozták nyilvánosságra.
A korábbi közlések szerint a támadó egy családi összejövetelen nyitott tüzet Stockton városában egy rendezvényteremben.
Helyi források azt is közölték, hogy egy gyerek születésnapját ünnepelték éppen.
Stockton 320 ezres nagyváros 60 kilométerre délre Sacramentótól, Kalifornia állam fővárosától.
