Európa sarokba szorult Trump ukrajnai terve miatt, és lassítani akarja az amerikai elnököt

Szerző: hirado.hu
2025.11.30. 07:38

Európa sarokba szorult az Egyesült Államok ukrajnai béketerv miatt - erről ír a Bloomberg alapján az ukrán Strana Today. A portál szerint az európaiak célja, hogy lassítsák Donald Trump amerikai elnök adminisztrációját, amely engedményeket tesz Oroszországnak.

Ugyanakkor egy magas rangú európai katonai tisztviselő világossá tette, hogy

kevés az esély arra, hogy az Ukrajnát támogatók meg tudják győzni Trumpot, és az európai késleltetési taktikáknak is van határa.

Megdöbbentette Ukrajnát és a szövetségeseit, hogy milyen gyorsan próbálja a Fehér Ház a békejavaslatot.

Hamarosan rájönnek majd, mennyire komolyan veszi Trump az Ukrajna támogatásának megszüntetését

– teszi hozzá a Bloomberg, amely szerint az európai politikusok leginkább az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozását ellenzik.

