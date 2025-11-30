Európa sarokba szorult Trump ukrajnai terve miatt, és lassítani akarja az amerikai elnököt

Ugyanakkor egy magas rangú európai katonai tisztviselő világossá tette, hogy

kevés az esély arra, hogy az Ukrajnát támogatók meg tudják győzni Trumpot, és az európai késleltetési taktikáknak is van határa.

Megdöbbentette Ukrajnát és a szövetségeseit, hogy milyen gyorsan próbálja a Fehér Ház a békejavaslatot.

Hamarosan rájönnek majd, mennyire komolyan veszi Trump az Ukrajna támogatásának megszüntetését

– teszi hozzá a Bloomberg, amely szerint az európai politikusok leginkább az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozását ellenzik.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök – MTI/EPA/AP pool/Vincent Thian