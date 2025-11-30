Előállítottak több mint 30 embert egy bevándorlásellenes felvonuláson Hollandiában

Előállítottak 36 embert egy bevándorlásellenes demonstráción Hágában a hét végén – közölte a holland nagyváros rendőrsége vasárnap.

A rendőrség szerint az elkövetett jogsértések között szerepelt tiltott arceltakaró viselet, illetve fegyvernek minősülő tárgyak – például kések és nagy erejű petárdák – birtoklása is. Sérülés nem történt.

Dutch anti immigration protest march in the Hague today. 👏🇳🇱 pic.twitter.com/55qe1MJ9iT — Stu Hamilton (@bluenobby) November 29, 2025

A „Biztonságos Hollandia Menete” néven meghirdetett felvonulást a Lázadó Hollandia nevű (NIO) bevándorlásellenes aktivistacsoport szervezte. A demonstrálók holland zászlók mellett Prinsenvlag zászlókat hordoztak; a 16. századból származó narancsszínű-fehér-kék lobogó a második világháború idején a náci Németországgal együttműködő Nemzetiszocialista Mozgalom (NSB) jelképének számított.

A rendőrség fokozott erőkkel biztosította a megmozdulást, az útvonal melletti mellékutcákat lezárták. A belváros teljes területét magas biztonsági kockázatú övezetnek nyilvánították, ahol a rendőrök mindenkit átvizsgálhattak.

A hatóságok az utóbbi hetek erőszakos megmozdulásai miatt különös figyelemmel kísérik az ilyen jellegű tüntetéseket. Szeptember 20-án a hágai városközpontban tartott hasonló demonstráció zavargásokba és rongálásokba torkollott, míg egy október 12-i amszterdami bevándorlásellenes tüntetés szintén rendőri beavatkozást igénylő összecsapásokig fajult.

Kiemelt kép: A „Biztonságos Hollandia Menete” 2025. november 29-én – Forrása: X