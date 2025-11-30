A következő napokban dől el, hogyan lehet méltósággal befejezni a háborút – jelentette ki Zelenszkij

A delegáció november 30-án Floridában találkozik Marco Rubio külügyminiszterrel, Steve Witkoff különmegbízottal, valamint Jared Kushnerrel, Donald Trump vejével – közölte a Kyiv Independent egy amerikai tisztviselőre hivatkozva.

Kapcsolódó tartalom Új vezetésű ukrán delegáció indult az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalásokra Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell.

„Az amerikai fél konstruktív hozzáállást tanúsít, és a következő napokban lehetséges a konkrét lépések kidolgozása, hogy miként lehet a háborút méltósággal lezárni” – mondta Zelenszkij.

A tárgyalások a legutóbbi, Genfben folytatott egyeztetéseken alapulnak, ahol az Egyesült Államok, Ukrajna és európai képviselők dolgoztak az eredeti, 28 pontból álló javaslat felülvizsgálatán. Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Kyrylo Budanov katonai hírszerzési vezető vezeti.

A floridai tárgyalásokat követően az eredeti béketervezet bemutatásában kulcsszerepet játszó Witkoff Moszkvába látogat majd, hogy egyeztessen Vlagyimir Putyinnal.

Nehezítő körülmények

Ukrajna béketárgyalásait a hazai politikai viharok is hátráltatták: Andrij Jermak, Zelenszkij legfőbb tanácsadója és vezető tárgyalója, november 29-én lemondott egy nagy korrupciós vizsgálat közepette. A Financial Timesnak november 29-én adott nyilatkozatában Jermak azt állította, hogy ő és csapata sikeresen felülvizsgálta a tervet Genfben.

„A delegációm vezetésével Genfben, az amerikai partnereinkkel együtt sikerült elérnünk, hogy a 28 pontból álló dokumentum már ne létezzen”

– mondta, majd hozzátette:

„Néhány nehéz pont még egyeztetésre vár, de hiszem, hogy ez lehetséges. Mindenesetre az elnök – a nyomás ellenére – nem ír alá vagy hagy jóvá semmit, ami Ukrajna érdekeivel ellentétes.”

Oroszország ezzel szemben kevés érdeklődést mutatott a tűzszünet kihirdetése vagy a Genfben felülvizsgált feltételek szerinti béketárgyalások iránt. Putyin november 27-én az ukrán csapatok jelenlegi pozícióikból való kivonulását követelte a fegyverszünet feltételeként és kijelentette, hogy az ukrán vezetőséggel folytatott tárgyalás „értelmetlen”.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Emmanuel Macron francia elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követően a párizsi államfői hivatalban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier)