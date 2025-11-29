Új vezetésű ukrán delegáció indult az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalásokra

Ukrajna új vezetésű delegációt küldött az Egyesült Államokba az ukrajnai háború lezárásáról szóló béketárgyalásokra, a küldöttséget Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Ez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombati bejelentéséből derül ki, amelyet a közösségi médiában tett.

Zelenszkij kiemelte: a tárgyalócsapat feladata, hogy „gyors és érdemi lépéseket” dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a „méltó béke” elérésére. Ukrajna továbbra is a lehető legkonstruktívabb módon működik együtt az Egyesült Államokkal – fogalmazott az ukrán elnök.

A hamarosan sorra kerülő ukrán-amerikai tárgyalásokon részt vesz Andrij Hnatov vezérkari főnök is. A delegációt Umerov vezeti, akit Zelenszkij a pénteken lemondott Jermak helyére nevezett ki.

A delegáció már úton van – jelezte az ukrán elnök.

Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell, miután az ukrán elnök kérésére a héten Genfben amerikai és európai partnerei átdolgozták Donald Trump amerikai elnök 28 pontos békejavaslatát.

Jermak annak hatására mondott le hivataláról, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) tisztségviselői házkutatást tartottak nála. A hatóságok később közölték, hogy nem gyanúsították meg a nemrég az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós ügyben. Jermak utódjának, Umerovnak a neve is felmerült korábbi korrupciós nyomozásokban, ő azonban minden vádat tagadott. Az RNBO titkára az utóbbi évben több alkalommal is tárgyalt orosz tisztviselőkkel Isztambulban; ezek eredményeként fogolycserék és elesett katonák átadása valósult meg. Umerov közölte, hogy washingtoni útján „a következő lépésekről” kíván egyeztetni egy igazságos és tartós béke érdekében.

Oroszország békefeltételei között továbbra is szerepel Donyeck és Luhanszk megyék azon területeinek átadása is, amelyeket eddig nem tartott ellenőrzése alatt, valamint az, hogy Ukrajna mondjon le a NATO-csatlakozás lehetőségéről. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit.

A jövő hét első felében amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte, hogy nyitott a tárgyalások folytatására.

Kiemelt kép: Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter – MTI/EPA/Shawn Thew