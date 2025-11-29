Trump kész elismerni Oroszország ellenőrzését a megszállt ukrán területek felett

Az Egyesült Államok készen áll elismerni Oroszország ellenőrzését a Krím-félsziget és más megszállt ukrán területek felett, hogy megállapodást érjen el a háború lezárásáról. A The Telegraph értesülései szerint Donald Trump békekövetét, Steve Witkoffot és vejét, Jared Kushnert küldte Moszkvába, hogy az európai álláspontot figyelmen kívül hagyva közvetlen ajánlatot tegyenek Vlagyimir Putyinnak.

A lap beszámolója szerint a területelismeréssel járó terv – amely szembemegy az amerikai diplomáciai konvenciókkal – várhatóan akkor is végrehajtásra kerül, ha Ukrajna európai szövetségesei aggodalmukat fejezik ki.

Egy jól értesült forrásuk úgy fogalmazott:

„Egyre világosabb, hogy az amerikaiakat nem érdekli az európai álláspont. Az európaiak azt mondják és azt csinálnak, amit akarnak.”

Vlagyimir Putyin csütörtökön kijelentette, hogy a béketervről szóló tárgyalások egyik kulcskérdése Washington jogi elismerése lenne a Krím, valamint a Donyecki és Luhanszki területek felett fennálló orosz fennhatóságnak. A Kreml pénteken közölte, hogy megkapta a háború lezárására vonatkozó, felülvizsgált amerikai stratégiát, amelyet az ukrán és amerikai tisztviselők között a Genfben hétvégén tartott sürgősségi megbeszélések után állítottak össze.

A Witkoff által – orosz tisztviselőkkel folytatott megbeszélések után – kidolgozott eredeti, 28 pontos béketerv Amerika „de facto” elismerését kínálta a Krím, illetve a két kelet-donbaszi régió esetében. A stratégia azt is javasolta, hogy bármilyen tűzszünet után Amerika de facto ismerje el az orosz ellenőrzést a frontvonal mögötti, Oroszország által megszállt herszoni és zaporizzsjai területeken is.

A genfi tárgyalásokon azonban az ukrán és amerikai tisztviselők egy új, 19 pontos tervben állapodtak meg, amely kevésbé kedvez Moszkvának. Több forrás ellenben úgy vélte, hogy a területelismerésre vonatkozó amerikai ajánlatok továbbra is részei maradtak a stratégiának – írja a The Telegraph.

Kijevnek ugyanakkor nem lenne kötelessége elismerni Oroszország ellenőrzését azokon a területeken, amelyeket Moszkva 2014 óta annektált.

Az ukrán alkotmány ugyanis tiltja, hogy bármely elnök vagy kormány népszavazás nélkül területet adjon fel.

Andrij Jermak, az ukrán elnök kabinetfőnöke és Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanácsadó a hétvégén Floridába utaztak volna, hogy amerikai tisztviselőkkel találkozzanak Trump Mar-a-Lagóban lévő rezidenciáján. Jermak azonban pénteken lemondott, miután korrupcióellenes nyomozók rajtaütést tartottak otthonában.

Lemondása előtt Jermak – aki az új béketervet tárgyalta – úgy fogalmazott:

„Ép ésszel senki sem ír alá olyan dokumentumot, amely terület feladásáról szól. Amíg Zelenszkij az elnök, senki ne számítson arra, hogy feladunk területet. Nem fog ilyet aláírni. Az alkotmány tiltja ezt. Senki sem teheti meg, hacsak nem akar szembemenni az ukrán alkotmánnyal és az ukrán néppel.”

A tettrekészek koalíciója szerdai találkozóján az európai vezetők szintén kijelentették: „Egyértelműen kiálltak amellett az elv mellett, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni. Ez továbbra is az egyik alapvető elv a stabilitás és a béke megőrzése érdekében Európában és azon túl.”

Az európai ellenjavaslat az eredeti 28 pontos tervre éppen ezért nem is tartalmazott ajánlást orosz területelismerésre. A dokumentum szerint „a területi kérdésekről a teljes és feltétel nélküli tűzszünet után kell tárgyalni és dönteni.”

Putyin ígérete

Az Egyesült Államok és Európa eddig nem ismerte el Oroszország ellenőrzését a Krím felett, amelyet Putyin 2014-ben csatolt el.

A Kreml által frissen közzétett új nemzetbiztonsági stratégia szerint Putyin azt ígéri, hogy egy évtizeden belül teljesen integrálja az elfoglalt ukrán területeket az orosz rendszerbe.

Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja területek annektálását Moszkva még 2022 szeptemberében jelentette be, annak ellenére, hogy ezekből soha nem uralta teljes mértékben a megszállt részeket.

A legújabb nyilvánosságra hozott információk ráadásul tovább növelik az európai félelmeket, hogy Washington egy kedvezőtlen kompromisszumot próbál majd Kijevre kényszeríteni.

Az elmúlt napokban közölt telefonbeszélgetésekből kiderült, hogy Witkoff tanácsokat adott orosz tisztviselőknek, hogyan nyerjék el a Fehér Ház támogatását. A The Telegraph beszámolója szerint a kiszivárgott beszélgetésekben az orosz tárgyalókkal arról esett szó, hogy Ukrajnának fel kell adnia Donyecket.

A felmerült híresztelésekre reagált a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt, és elmondta, hogy „az Egyesült Államok továbbra is intenzív megbeszéléseket folytat az oroszokkal és az ukránokkal”.„Minden olyan beszámolót, amely ezeket az érzékeny diplomáciai tárgyalásokat érinti, spekulatívnak kell tekinteni, amíg nem az elnöktől vagy nemzetbiztonsági csapatától ered” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)