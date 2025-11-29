Műsorújság
Szijjártó Péter: Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat

2025.11.29. 17:03

| Szerző: hirado.hu
Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést:

„nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből, sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem.”

„Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem…” – szögezte le.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)

