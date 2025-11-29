Szijjártó Péter: Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat

Ha tetszik Brüsszelben, ha nem, Magyarország szuverén külpolitikát folytat, a kormány döntéseit a nemzeti érdekek határozzák meg – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a bejegyzésében, hogy olvassa „a háborúpárti európai politikusok frusztrált nyilatkozatait” az előző napi moszkvai tárgyalásról, és ezzel kapcsolatban most el kell oszlatnia egy súlyos félreértést: „nekünk, magyaroknak nincs szükségünk sem engedélyre, sem pedig mandátumra sem Brüsszelből, sem Berlinből, sem sehonnan egyetlen külföldi tárgyaláshoz sem.” „Mi szuverén külpolitikát folytatunk, döntéseinket a nemzeti érdekek határozzák meg. Ha tetszik Brüsszelben, ha nem…” – szögezte le. Kapcsolódó tartalom Csaknem négy órán át tárgyalt a Kremlben Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor, az orosz elnök személyesen kísérte ki a magyar miniszterelnököt Putyin személyesen kísérte ki Orbánt a rá várakozó Aurus limuzinig. Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Soós Lajos)