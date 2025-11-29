Óceánjárón gyilkolták meg a 18 éves floridai pomponlányt

Anna Kepner, egy 18 éves floridai pomponlány meghalt egy Carnival óceánjáró hajón. A családja szerint az életéért küzdött, mielőtt megölték, azt szeretnék, hogy a mostohatestvérét vonják felelősségre.

Anna nagynénje azt mondta, hogy nagyon nehéz feldolgozniuk a történteket – írta a New York Post.

Szerinte érthetetlen, hogy ha a fiú gyanúsított lehet, miért nem emeltek még vádat ellene.

A család teljes bizonytalanságban várja, mi fog történni.

A hatóságok szerint Anna halálát fulladás okozta. A holttestét november 7-én találták meg a kabinban, az ágy alá rejtve – takaróba és mentőmellényekbe csavarták. Anna apja azt mondta, hogy ha a mostohafia felelős a haláláért, akkor elvárja, hogy vádat emeljenek ellene.

A rendőrség egyelőre nem nevezett meg gyanúsítottat, és nem adott ki további információt az ügyről.

A kiemelt kép forrása: Instagram