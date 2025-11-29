Műsorújság
Mongóliába viharos széllel érkezik meg a mínusz 40 fok

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.29. 09:36

Még Mongóliában is szélsőségesnek számító hidegre figyelmeztetnek helyi meteorológusok a következő napokra.

Számításaik szerint szombat estétől heves havazás várható az ország nyugati és középső részein, és

az éjszakai hőmérséklet több területeken mínusz 39-44 Celsius-fokig süllyed. A helyzetet tovább rontja, hogy az éjszaka viharossá erősödő szél hóviharokat okoz.

A hatóságok a következő napokra figyelmeztetést adtak ki a fővárosra, Ulánbátorra és 21 tartományra az időjárás miatt.

Mongóliában a zord és hideg tél sokáig tart, a hőmérséklet sokszor csökken mínusz 30 Celsius-fok alá.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/Vajda János

