Belehalt egy fitneszinfluenszer a napi 10 000 kalóriás kihívásba

Súlycsökkentő programjának népszerűsítése érdekében Dimitrij Nujanzin fitneszinfluenszer naponta 10 000 kalóriát kezdett el fogyasztani. Néhány héttel az ételmaraton megkezdése után azonban álmában elhunyt.

Egy 30 éves influenszer meghalt, miután egy extrém fitneszkihívás részeként megpróbált 25 kilót felszedni, majd újra leadni. Dimitrij Nuyanzin naponta 10 000 kalóriát fogyasztott — ez messze meghaladja a brit Országos Egészségügyi Szolgálat (NHS) által férfiaknak ajánlott 2 500 kalóriát —, hogy népszerűsítse a saját fogyókúrás programját – írta a Mirror brit napilap.

A több mint 43 000 Instagram-követővel rendelkező fitneszedző azt szerette volna bemutatni, mennyire hatékony a módszere. Azt is megígérte, hogy 100 fontot (nagyjából 43 500 forint) fizet minden 100 kilónál többet nyomó résztvevőnek, aki szilveszterig képes leadni a testsúlya 10 százalékát.

Hamburgereket, pizzát, csipszet, péksüteményeket és majonézes gombócokat habzsolva

a 30 éves Dimitrij egyetlen hónap alatt legalább 13 kilót szedett fel, 92 kilóról 105-re hizlalva magát.

Október 21-én jelentette be a „gyorsétel maratonját”, és ezt írta követőinek: „barátaim, nagyon hamar indul a súlycsökkentő kurzusom, ahol szuper nyereményeket nyerhettek, és ami még fontosabb: gyönyörű testet építhettek, megtanulhattok helyesen étkezni és élvezni az edzést! A tanítványaimmal együtt fogok fogyni, úgyhogy duplán izgalmas lesz!”

A kihívás alatt folyamatosan beszámolt a haladásáról, és képeket osztott meg arról, ahogy zsíros ételeket eszik. Egy posztjában részletesen leírta a napi étrendjét is. Dimitrij, aki az oroszországi Orenburg városában élt, így fogalmazott: „Jelenleg hízok a fogyókúrás kurzusom miatt, és ez az én 10 000 kalóriás étrendem. Reggelire egy tányér péksüteményt és egy fél tortát eszem. Ebédre általában 800 gramm majonézes gombócot. Nap közben chipset majszolok, vacsorára pedig egy burgert és két kis pizzát eszem, kávézóban vagy házhoz rendelve.”

Utolsó, november 18-án közzétett Instagram-posztjában egy zacskó csipszet tart a kezében, miközben a hasát simogatja. A videó felirata ez volt: „Akartam, hát megkaptam!”

Dimitrij szíve álmában felmondta a szolgálatot, és életét vesztette.

