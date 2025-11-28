„Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható a területfeladás” – amerikai napilapban üzent Zelenszkij főtárgyalója

Az ukrán elnök főtárgyalója szerint Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható szuverén területének feladása Oroszország javára. Andrij Jermak erről egy amerikai napilapnak csütörtökön adott interjúban beszélt. „”

Az MTI híradása szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke a The Atlantic című lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: „ma egyetlen épeszű ember sem írna alá egy dokumentumot, amely terület feladását tartalmazza”.

Azt is hangoztatta, hogy „ameddig Zelenszkij elnök, senki nem számolhat azzal, hogy feladunk területet.” Andrij Jermak ugyanakkor megjegyezte, hogy az orosz és ukrán erők közötti vonal meghatározása szerepelhet a tárgyalásokon.

„ Az összes, amiről reálisan tárgyalni tudunk, jelenleg az az érintkezési vonalak definiálása, és ez az, amit meg kell tennünk”

– fogalmazott az ukrán elnöki kabinetfőnök, aki Volodimir Zelenszkij elsőszámú tanácsadója, és a háború lezárásáról szóló egyeztetések vezetője ukrán részről.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. augusztus 18-án (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)