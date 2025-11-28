Szijjártó Péter: Magyarország lassan négy éve áll a béke pártján

A tárcavezető arról számolt be Facebook-bejegyzésében, melyben Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan négy éve áll a béke pártján, márpedig a békéhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út.
„A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti”
– figyelmeztetett.
Mint írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvába utazott, hogy a jövőben is biztosított legyen Magyarország energiaellátása. Szijjártó Péter korábban a magyar–orosz energia-együttműködést alapvető nemzeti érdeknek nevezte.
A Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában azonban az energetikai kérdések mellett szó esett a budapesti békecsúcsról is, amellyel kapcsolatban a kormányfő kijelentette, hogy Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez.
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktort fogadta Vlagyimir Putyin a Kremlben, a béketárgyalások is szóba kerültek
Szijjártó Péter: A magyar–orosz energia együttműködése alapvető nemzeti érdek
Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter