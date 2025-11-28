Műsorújság
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Szijjártó Péter: Magyarország lassan négy éve áll a béke pártján

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.28. 14:32

Szerző: hirado.hu
Magyarország lassan négy éve áll az ukrajnai béke pártján, márpedig ehhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Moszkvában.

A tárcavezető arról számolt be Facebook-bejegyzésében, melyben Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett, hogy a magyar kormány lassan négy éve áll a béke pártján, márpedig a békéhez a tárgyalásokon, a diplomácián keresztül vezet az út.

„A diplomáciai csatornák berekesztése a béke reményének feladását jelenti”

– figyelmeztetett.

Mint írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Moszkvába utazott, hogy a jövőben is biztosított legyen Magyarország energiaellátása. Szijjártó Péter korábban a magyar–orosz energia-együttműködést alapvető nemzeti érdeknek nevezte.

A Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában azonban az energetikai kérdések mellett szó esett a budapesti békecsúcsról is, amellyel kapcsolatban a kormányfő kijelentette, hogy Magyarország készen áll helyszínt szolgáltatni a béketárgyalásokhoz és hozzájárulni ezek sikeréhez.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter

