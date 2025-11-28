Orbán Viktor: Azért utazok Moszkvába, hogy biztosított legyen Magyarország energiaellátása

A közmédiának nyilatkozott péntek hajnalban moszkvai útja előtt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő elmondta: azért utazik Moszkvába, hogy biztosított legyen Magyarország energiaellátása a télre, valamint a következő évre is, mégpedig megfizethető áron.

A Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a kormányfő a közmédiának úgy fogalmazott: a terv az, hogy nemcsak elindulunk, hanem meg is érkezünk Moszkvába, ami a háború miatt nem olyan egyszerű, mint szokott lenni, nagyot kell kerülni. Ezért hajnali 4-kor el kell indulnunk, hogy időben odaérjünk a ma délelőtt esedékes tárgyalásra. Az orosz elnökkel fogunk ma tárgyalni – közölte.

Mint mondta, magyar szempontból a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent. „Magyarország csővezetéken keresztül kapja a gázt és az olajat Oroszországtól” – tette hozzá.

„Nagy harc ez, egész Európában nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak. Ez megviseli a háztartásokat, és megviseli a gazdaságot is egész Nyugat-Európában. Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában. Ez azért van, mert hozzáférünk olcsó, a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz”

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő emlékeztetett, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az orosz energiacégekre, azért is járt Washingtonban a kormánydelegáció a közelmúltban, hogy kivegyék Magyarországot ezen szankciók alól.

„Ezt sikerült is elérnünk, ez remek. Most már csak gáz, meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni. Azért megyek tehát oda, hogy télre is, és a következő évre is biztosított legyen Magyarország energiaellátása, megfizethető áron”

– fogalmazott Orbán Viktor. Arra a kérdésre, hogy a béke kérdése szóba kerül-e a tárgyalásokon Putyin elnökkel, Orbán Viktor azt mondta: „aligha tudjuk elkerülni”.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak nyilatkozik az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. március 6-án éjjel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)