Lebuktatta őket az MI: a BBC pártossága után megerősítést nyert a francia közrádió baloldali elfogultsága is

A BBC botránya után most a francia közszolgálati adóról is – újra – kiderült, hogy a közpénzen működtetett médium súlyosan elfogult a baloldal irányában. Franciaországban nemrég tiltották be az egyetlen jobboldali vicclapot.

„Nem vagyok biztos benne, hogy a mindenki számára elérhető házasság, a nemváltás, a világ összes bevándorlójának korlátlan és ellenőrizetlen befogadása,

a drag queenek fellépései, a drogosok számára kialakított helyiségek népszerűsítése, a házfoglaló bűnözők jogi védelme az áldozataik (szempontjának) elhanyagolásával stb. – anélkül, hogy a velük ellentétes véleményt képviselők szóhoz jutnának, baloldali értékek lennének.

Mégis ezt hallom minden alkalommal, amikor bekapcsolom a France Inter rádiót” – így vélekedett a Le Figaro című konzervatív lap egyik cikkének hozzászólója arról a felmérésről, amely kimutatta a francia közszolgálati rádióadók baloldali elfogultságát.

Több, a közelmúltban napvilágot látott felmérés adatait megerősítve a baloldal túlsúlyát észlelte három francia közszolgálati rádióadó, a France Inter, a France Culture és a France Info műsorait megvizsgálva a Thomas More Intézet.

„Nem meglepő módon”

Az október 1-je és 31-e között végzett vizsgálat során az intézet a mesterséges intelligencia (MI) segítségével elemezte a három adó összes reggeli műsorát, hogy felmérje azok politikai orientációját. „Nem meglepő módon a baloldal egyértelműen előnyben van” – összegzi a kutatás eredményeit a Le Figaro.

Les médias du service public favorisent la parole politique de la gauche par rapport à celle du RN dans les matinales. ☑️ France 2 : 🔴 37% du temps de parole ➡️ avantage +27 pts

⚫️ 10% du temps de parole ☑️ France Inter : 🔴 40% du temps de parole➡️ avantage +25 pts

⚫️ 15%… pic.twitter.com/Ozs0naRJon — Bleu Blanc Rouge ! 🇫🇷 (@LBleuBlancRouge) November 27, 2025

„Megközelítésünk eredetisége abban rejlik, hogy a mesterséges intelligenciát szisztematikusan, emberi szelekció nélkül elemezzük az összes adásban sugárzott tartalmat” – magyarázza Jean-Thomas Lesueur, a Thomas More Intézet főigazgatója. „Minden szegmenst ugyanazon kritériumok alapján, pontos indoklással értékelünk, ami átláthatóvá és reprodukálhatóvá teszi a módszert. Az emberi ellenőrzés egyszerűen kijavítja azokat a hibákat, amelyek a mesterséges intelligencia kevésbé pontos értelmezéséből adódnak. Most először tudjuk a szerkesztői hangnemet több száz órányi adásban vizsgálni, következetesen és a tények alapján.”

A tanulmány kimutatja, hogy

a szerkesztők és a műsorok hangneme rendkívül ellenséges a radikális ellenzéki pártokkal szemben,

legyen szó a szélsőbaloldali Engedetlen Franciaországról vagy a teljes francia média által rögeszmésen szélsőjobboldaliként kezelt, centrista Nemzeti Tömörülésről. Ez a két párt (a parlament két legnagyobb pártja – a szerk. ) a lehető legkeményebb bánásmódban részesül a közrádiókban – magyarázza a liberális agytröszt vezetője.

Egyetlen szemszögből

A választott referencia-időszakban, 2025 októberében a republikánus jobboldal „súlyos árat fizetett a Sarkozy-korszakért és a Bruno Retailleau-val szembeni bánásmódért” – összegez az intézet vezetője. Az igazgató arra utalt, hogy a meghurcolt, bebörtönzött Nicolas Sarkozy, a bevándorlással szemben korábban állást foglaló köztársasági elnök ügyét a baloldal irányában elfogult média egyfajta győzelemként kezelte. Emellett mintegy bosszút is álltak a jobboldalon azért, mert a konzervatív politikusok kifogásolták a belügyminiszteri posztot betöltő Retailleau erélytelen hozzáállását a muszlim hátterű csoportok közbiztonságot veszélyeztető kilengéseiért (mint a PSG-meccs utáni randalírozás), és nem lépett fel a tömeges bevándorlás ellen.

Ugyanakkor a műsorok szerkesztői az úgynevezett mérsékelt baloldallal (ide tartozik a Szocialista Párt, a kommunista pártok vagy a Zöldek) lényegesen elnézőbbek – összegez az intézet.

„A France Inter és a France Culture szerkesztői vonalai következetesen baloldalinak tűnnek,

míg a France Info igyekszik fenntartani a semlegességet és az egyensúlyt” – teszik hozzá.

Feltűnő, hogy „az érzékeny témákban – igazságszolgáltatás, diszkrimináció, rendőri erőszak, nemzetközi kérdések – az egyensúlyhiány még hangsúlyosabb: ezeknek a témáknak a túlnyomó többségét baloldali szemszögből tárgyalják, valódi szerkesztői ellensúly nélkül” – figyelmeztet a tink thank.

Dans cette période cruciale pour l’avenir du pays, les 5 derniers invités du Grand entretien de 8h20 sur France Inter étaient de gauche Une première dans l’histoire de la radio publique, et probablement des radios publiques européennes pic.twitter.com/aue8zQYm0Q — Destination Télé (@DestinationTele) August 26, 2025

A vizsgált időszakban a baloldali, a semleges és a jobboldali tartalmakat vizsgálva kiderült, hogy az France Inter adásaiban ez az arány például 60 százalék baloldali tartalmat jelentett a reggeli műsorsávban, emellett a műsorok politikai tartalmának 24 százaléka volt „semleges”, és mindössze 16 százaléknyi volt a jobboldalhoz közel álló tartalom.

Újra leszámolnak Sarkozyvel

A rádió műsoraiban a legmagasabb értékelésű személyiségek közé tartozik a szocialista Raphael Glucksmann, aki nemrég – mint arról a hirado.hu is beszámolt – egy népszerű francia tévéműsorban azt állította, hogy Magyarországon eltörlik a választásokat és az utcákon fegyveres milíciák terrorizálják a lakosságot.

A Le Figaro hozzáfűzi: Nicolas Sarkozy „a bebörtönzését övező médiaőrülettől szenved”. Az intézet felméréséből arra következtethetünk, hogy

a meghurcolt konzervatív politikust célzó sárdobálásban a francia közszolgálati adó szerkesztői is aktívan részt vesznek.

A közszolgálati adó még saját, közismert baloldali elfogultsága mellett is képes volt (még inkább) balra tolódni az utóbbi időszakban. Augusztusban például komoly felzúdulást keltett, amikor a France Inter népszerű reggeli adásának vendége öt egymást követő alkalommal volt baloldali politikus. Az esetről számos bejegyzés született az X-en, ahol a hallgatók fejezték ki felháborodásukat a szerkesztés teljes egyoldalúsága, pártossága okán.

A francia köztelevízió és a közszolgálati rádió Franciaországban már-már közmondásos baloldali elfogultságát támasztja alá az egyetlen jobboldali francia hírtelevízió, a CNews jobboldali hírportálon szerdán közzétett felmérés is. A CSA közvélemény-kutató intézet szerdán közzétett felmérése szerint tíz megkérdezettből hatan vélik úgy, hogy a közszolgálati rádió és televízió nem pártatlan.

Les matinales de Radio France penchent à gauche : l’étude qui atteste du manque de pluralisme à l’antenne.

Nos impôts financent la propagande de la gauche.

Est-ce normal ?https://t.co/sJHEOh7Sk7 pic.twitter.com/foKHYgn23t — pxm (@pxm2m) November 28, 2025



A megkérdezettek közül a nők 61 százaléka véli úgy, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás nem semleges, ami három ponttal magasabb arány, mint férfi társaik (58 százalék) esetében. Ez a nézet leginkább az idősebb franciák (65 év felettiek) és az 50 év felettiek körében elterjedt, 66 százalék, illetve 63 százalék vallja ezt a véleményt. Ezzel szemben a 18 és 24 év közöttiek megosztottabbak a kérdésben, 52 százalékuk véli úgy, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatás betölti pártatlan médiaszerepét.

A vélemények jelentősen megoszlanak, ha közelebbről megvizsgáljuk a megkérdezettek politikai nézeteit. A Radio France-tól és a France Télévisions-tól leginkább a jobboldali franciák (77 százalék) és különösen a Köztársaságiak párt támogatói (77 százalék) tartanak. Ez a tendencia a Nemzeti Tömörülés támogatói (67 százalék) körében is megerősödik. A baloldaliak többsége (65 százalék), különösen a Szocialista Párt szimpatizánsai (64 százalék) és a Zöldek viszont semlegesnek tartják a közszolgálati műsorszolgáltatást a felmérés adatai szerint.

A humor nem baloldali műfaj?

Franciaországban a közvélemény tájékoztatása igen elfogultnak nevezhető: a migráció kérdésében kritikus, és a francia identitást támogató,

jobboldali hangvételű CNews hírtelevíziót folyamatosan a megszüntetés, a betiltás fenyegeti.

A médium permanens cenzúrázással is szembesül. Mint arról a hirado.hu is több alkalommal beszámolt, a csatorna elleni permanens támadások többek között egy Soros Györgyhöz köthető szervezet részéről érték a televíziót.

A baloldal nem szenvedheti az élcelődést, a humort sem: lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy Franciaországban:

megvonták az egyetlen jobboldali vicclap sajtóengedélyét is.

A lapot egy homoszexuálisokat segítő aktivista csoport és egy, az úgynevezett „rasszizmus” ellen küzdő szerveződés (az SOS Homophobie és az SOS Racisme), illetve más baloldali aktivista csoportok és egyesületek jelentették fel.

Kiemelt kép: A Radio France épülete Párizs 16. kerületében. Balra dől? (Forrás: Wikipédia)