Házkutatást tartanak a hatóságok Zelenszkij jobbkezének, az ukrán békemegállapodás főtárgyalójának otthonában

Házkutatást végeznek Andrij Jermaknál, az ukrán elnök főtárgyalójánál, akinek nagy valószínűséggel köze lehet a november elején kirobbant hatalmas ukrajnai korrupciós botrányhoz.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség házkutatásokat végeznek a kormányzati negyedben, Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetőjének irodájában – számolt be róla a ZN,UA az Ukrajinszka Pravda-ra hivatkozva.

Mindez azután történik, hogy a november elején kirobbant hatalmas ukrajnai korrupciós botrány kapcsán a The Kyiv Independent írt arról, hogy Andrij Jermak példátlan hatalmi szintet ért el Ukrajna kormányában, jelentős befolyást szerzett a parlamentben, a kabinetben és más kulcsfontosságú állami intézményekben is, ám ennek ellenére egy olyan vitatott figura maradt, akire dominanciája ellenére Ukrajnában és külföldön egyaránt szkepticizmussal tekintettek.

Az ukrán Korrupcióellenes Akcióközpont ügyvezető igazgatója ki is jelentette, hogy egy ilyen nagyszabású korrupciós program egyszerűen nem működhetett az elnöki hivatal vezetőjének tudomása és egyetértése nélkül.

Kiemelt kép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini)