Elfogatóparancsot adtak ki a Lengyelországban történt vasúti szabotázsakciók két ukrán gyanúsítottja ellen

A vasúti szabotázsakciók elkövetésével gyanúsított két ukrán állampolgár, Jevhen Ivanov és Olekszander Kononov ellen elfogatóparancsot adott ki a lengyel ügyészség – közölte pénteken az X-en Przemyslaw Nowak lengyel államügyészségi szóvivő.

A két férfit a múlt héten azzal gyanúsították meg, hogy ők az elkövetői azoknak a szabotázsakcióknak, amelyek következtében november közepén két helyen megrongálódott az Ukrajnába is átvezető Varsó-Lublin vasútvonal, ami a lengyel hatóságok szerint közlekedési katasztrófa közvetlen veszélyét idézte elő. A 41 éves Jevhen Ivanov és a 39 éves Olekszander Kononov a tett után Fehéroroszországba menekült.

A pénteken kiadott lengyelországi elfogatóparancs után várható a nemzetközi körözés elindítása is.

A lengyel hatóságok megállapításai szerint Jevhen Ivanovot tavaly az orosz katonai hírszerzés (GRU) szervezte be, Ukrajnában egy dróngyártó üzem elleni támadás tervezéséért ítélték el távollétében.

A novemberi vasúti szabotázsakciók kapcsán a lengyel ügyészség eddig összesen öt embert vett őrizetbe, közülük egyet, Volodimir B. ukrán állampolgárt múlt héten háromhónapos előzetes letartóztatásba helyeztek, és azzal gyanúsították meg, hogy logisztikai támogatást adott a szabotázsakciók két közvetlen elkövetőjének. A többi négy embert szabadlábra helyezték, egyiküket dokumentumhamisítással gyanúsították meg.

Lengyelország még az elfogatóparancs kiállítása előtt, a múlt héten kérte Fehéroroszországtól Ivanov és Kononov kiadatását. A fehérorosz hatóságok megerősítették, hogy a két férfi belépett az országba.

Bejelentették, hogy intézkedéseket hoznak a gyanúsítottak tartózkodási helyének megállapítására, és megvizsgálják a lengyel kiadatási kérelmet.

Az ügy feltételezett orosz háttere miatt Gdansk balti-tengeri kikötővárosban bezárták az orosz főkonzultátust, amely az utolsó, még működő ilyen orosz diplomáciai képviselet volt Lengyelországban. Moszkva visszautasította, hogy köze volna a szabotázsakciókhoz, és a gdanski külképviseletet érintő lengyel lépésre válaszolva visszavonta az irkutszki lengyel főkonzulátus működéséhez való hozzájárulását.

A vasúti incidens miatt Lengyelországban több száz katonát vezényeltek a stratégiai fontosságú infrastruktúra védelmére.

Kiemelt kép: Megrongált vasúti pályaszakasznál vizsgálódnak a hatóságok a Varsó-Deblin vasútvonalon, a közép-lengyelországi Garwolin városnál levő Mika vasútállomás közelében 2025. november 17-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Przemyslaw Piatkowski)