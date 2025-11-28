Donald Trump bejelentette: az Egyesült Államok szárazföldi műveleteket indít a venezuelai kábítószer-kereskedők ellen

„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” – mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián az MTI szerint. Hozzátette:
„Figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba.”
Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította. Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel – feltételezett kábítószer-kereskedőkkel – végzett.
A sajtó már pár napja is írt arról, hogy újabb fázis jöhet…
A Reuters hírügynökséghez még az előző hétvégén jutottak el olyan információk, hogy újabb szakasz következhet. A cikkben konkrétan úgy fogalmaztak:
„Az Egyesült Államok a következő napokban új fázisba lép a Venezuelával kapcsolatos műveletekben.”
Erről négy amerikai tisztségviselő is beszélt a Reutersnek, azzal a feltétellel, hogy a cikkben nem hozzák nyilvánosságra a nevüket. A hírügynökség mindemellett megjegyezte: nem tudták megállapítani az új műveletek pontos időpontját és kiterjedését, sem azt, hogy Donald Trump amerikai elnök végleges döntést hozott-e már a fellépésről.
A hírügynökségnek nyilatkozó tisztviselők közül viszont ketten azt mondták: elsőként valószínűleg titkosszolgálati műveleteket hajthatnak végre az újabb szakaszban.
Ez abból a szempontból is érdekes, hogy Donald Trump októberben ezeket a műveleteket már engedélyezte – erről itt írtunk bővebben.
Az elmúlt hetekben a Reuters értesülésén kívül szintén utalt pár sajtóinformáció arra, hogy fokozódik az amerikai fellépést, miután egyre nagyobb erőket a Karib-térségbe a Venezuelával ápolt kapcsolat romlása közben). A hírügynökségnek a műveletekkel kapcsolatos kérdéseire sem a Pentagon, sem a CIA nem reagált érdemben.
A világ most visszatartja a lélegzetét: megérkezett Venezuela partjaihoz a híres-hírhedt amerikai hadihajó
…de az is lehet, hogy Trump célja valójában csak a nyomásgyakorlás
Nem egyszerű tehát eldönteni, hogy mire készülhet az amerikai kormányzat katonailag Venezuela vonatkozásában – de az sem zárható ki, hogy valójában csak diplomáciai eszközről van szó.
Erre hívta fel a figyelmet az NBC News is Trump bejelentésével kapcsolatban. Cikkükben emlékeztettek arra is, hogy az amerikai elnök
még ezen a héten is beszélt arról, hogy továbbra is hajlandó tárgyalni Nicolas Maduro venezuelai elnökkel.
„Lehet, hogy beszélek vele. Meglátjuk. Különböző munkatársakkal tárgyalunk erről” – mondta Trump, miközben az elnöki különgépen nyilatkozott a sajtónak.
Érdekesség az is, hogy jelenlegi és volt amerikai bűnüldöző és katonai tisztviselők, valamint kábítószer-szakértők korábban azt mondták az NBC-nek: a karib-tengeri hajókat üzemeltető drogkartellek főként Európába szállítanak kokaint Dél-Amerikából, nem pedig az Egyesült Államokba – ami akár érdekes kérdéseket vethet fel Donald Trump motivációjával kapcsolatban is.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)