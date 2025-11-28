Donald Trump bejelentette: az Egyesült Államok szárazföldi műveleteket indít a venezuelai kábítószer-kereskedők ellen

Az Egyesült Államok hamarosan megkezdi a venezuelai kábítószer-kereskedők elleni szárazföldi műveleteket – jelentette be csütörtökön Donald Trump amerikai elnök. Pár nappal ezelőtt már jelentek meg információk a sajtóban, hogy újabb fázisba léphetnek a venezuelaiak elleni hadmozdulatok, amelyeket eddig jellemzően a tengeren végeztek. Ugyanakkor nem kizárt, hogy az amerikai elnök csak a diplomáciai nyomásgyakorlás eszközeként helyezte kilátásba az újabb műveleteket.

„A tengeren mintegy 85 százalékát megállítottuk (a venezuelai drogkereskedőknek). Valószínűleg Önök is észrevették, hogy az emberek nem akarnak tengeren szállítani, ezért belefogunk, hogy a szárazföldön is megállítsuk őket. Szárazföldön könnyebb, de nagyon hamar elkezdjük” – mondta Trump az amerikai hadsereggel folytatott online konferencián az MTI szerint. Hozzátette:

„Figyelmeztettük őket, hogy ne küldjenek mérget az országunkba.”

Washington a drogkartelleket korábban terrorista szervezeteknek nyilvánította. Az amerikai hadsereg a kábítószer-kereskedelem elleni művelet jegyében az elmúlt két hónapban több tucat feltételezett drogszállító hajót semmisített meg a térségben, és több mint 80 emberrel – feltételezett kábítószer-kereskedőkkel – végzett.

A sajtó már pár napja is írt arról, hogy újabb fázis jöhet…

A Reuters hírügynökséghez még az előző hétvégén jutottak el olyan információk, hogy újabb szakasz következhet. A cikkben konkrétan úgy fogalmaztak:

„Az Egyesült Államok a következő napokban új fázisba lép a Venezuelával kapcsolatos műveletekben.”

Erről négy amerikai tisztségviselő is beszélt a Reutersnek, azzal a feltétellel, hogy a cikkben nem hozzák nyilvánosságra a nevüket. A hírügynökség mindemellett megjegyezte: nem tudták megállapítani az új műveletek pontos időpontját és kiterjedését, sem azt, hogy Donald Trump amerikai elnök végleges döntést hozott-e már a fellépésről.

A hírügynökségnek nyilatkozó tisztviselők közül viszont ketten azt mondták: elsőként valószínűleg titkosszolgálati műveleteket hajthatnak végre az újabb szakaszban.

Ez abból a szempontból is érdekes, hogy Donald Trump októberben ezeket a műveleteket már engedélyezte – erről itt írtunk bővebben.

Az elmúlt hetekben a Reuters értesülésén kívül szintén utalt pár sajtóinformáció arra, hogy fokozódik az amerikai fellépést, miután egyre nagyobb erőket a Karib-térségbe a Venezuelával ápolt kapcsolat romlása közben). A hírügynökségnek a műveletekkel kapcsolatos kérdéseire sem a Pentagon, sem a CIA nem reagált érdemben.

…de az is lehet, hogy Trump célja valójában csak a nyomásgyakorlás

Nem egyszerű tehát eldönteni, hogy mire készülhet az amerikai kormányzat katonailag Venezuela vonatkozásában – de az sem zárható ki, hogy valójában csak diplomáciai eszközről van szó.

Erre hívta fel a figyelmet az NBC News is Trump bejelentésével kapcsolatban. Cikkükben emlékeztettek arra is, hogy az amerikai elnök

még ezen a héten is beszélt arról, hogy továbbra is hajlandó tárgyalni Nicolas Maduro venezuelai elnökkel.

„Lehet, hogy beszélek vele. Meglátjuk. Különböző munkatársakkal tárgyalunk erről” – mondta Trump, miközben az elnöki különgépen nyilatkozott a sajtónak.

Érdekesség az is, hogy jelenlegi és volt amerikai bűnüldöző és katonai tisztviselők, valamint kábítószer-szakértők korábban azt mondták az NBC-nek: a karib-tengeri hajókat üzemeltető drogkartellek főként Európába szállítanak kokaint Dél-Amerikából, nem pedig az Egyesült Államokba – ami akár érdekes kérdéseket vethet fel Donald Trump motivációjával kapcsolatban is.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az amerikai törvényhozás, a kongresszus két háza elõtt a washingtoni Capitoliumban 2025. március 4-én. (Fotó: MTI/EPA/Getty Images pool/Win McNamee)