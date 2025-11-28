Csapást mérhettek Oroszország szaratovi olajfinomítójára és egy drónraktárára a Krímben az ukrán erők

Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

A tájékoztatás szerint az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van. A vezérkar hangsúlyozta:

a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet.

Az üzem több mint húsz féle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.

A Szakinál lévő repülőtéren az előzetes adatok szerint több légvédelmi objektumot semmisítettek meg, köztük Pancir-Sz1 és TOR-M2 rendszereket. Miután a védők kiiktatták az ellenséges légvédelmi eszközöket, sikerült megsemmisíteniük azt a hangárt, ahol az Orion és Forposzt típusú drónokat tárolták. Továbbá találat érte a megszállók irányító- és forgalomirányító pontját, valamint egy katonai teherautót is – számolt be a vezérkar.

Ezenkívül közölték, hogy

találat érte az orosz erők összpontosulásait, valamint az üzemanyag- és kenőanyag-raktárait is Donyeck és Luhanszk megye megszállt részében.

A Donyeck megyei ügyész hivatal a Telegramon közölte, hogy novemberben a pokrovszki járásban fekvő Hnatyivka falu térségében az oroszok kivégeztek egy fogságba esett ukrán katonát. ”Az állását ért orosz roham közben fogságba esett ukrán katonának az egyik megszálló megkötözte a kezét, egy másik pedig többször fejbe ütötte a gépkarabély tusával. Amikor a fegyvertelen védő már nem reagált, agyonlőtték„ – írta az ügyészség.

Az ukrán katonai hírszerzés arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy lehallgatott egy beszélgetést, amelyben egy orosz parancsnok arra utasítja beosztottját Zaporizzsja térségében, hogy a súlyos sebesülések miatt rendkívül rossz állapotban lévő orosz katonákat hagyják az állásokban. ”A nem megfelelő orvosi ellátás és az evakuálás hiánya miatt a sebesült katonáknál üszkösödés alakulhat ki„ – hangsúlyozta a hírszerzés. A felvételen az orosz frontparancsnok arról számol be felettesének, hogy

azonnali evakuációra van szükségük a súlyos szövődményekkel küzdő, sebesült katonáknak.

A felettes nem hisz neki, a katonákat szimulánsoknak nevezi, és megparancsolja, hogy hagyják őket az állásokban.

Az ukrán déli védelmi erők arról tájékoztattak a Telegramon, hogy Huljajlpole közelében feltartóztatták az orosz csapatok előrenyomulását, és visszavették az irányítást a térség felett. ”A front stabilizálódott” – tették hozzá a közleményben.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 72 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 63-at semmisített meg, öt helyszínen viszont rögzítették egy ballisztikus rakéta és kilenc csapásmérő drón becsapódását, egy helyen pedig roncsok lezuhanását.

A kiemelt kép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium