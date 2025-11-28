Már csaknem százan haltak meg a hongkongi lakóteleptűzben, a végéhez közeledik a mentés

„Majdnem befejeződtek” a mentési munkálatok a hongkongi lakótelepen, amely szerda óta lángokban állt – közölték a tűzoltóság tisztviselői. Péntek hajnalra a halálos áldozatok száma elérte a 94-et, és még mindig sokakat tartanak nyilván eltűntként.

A tűzoltók pénteken is átkutatták a magas épületeket, abban a reményben, hogy életben találnak valakit a hatalmas tűz után, amely a nyolc toronyból hétre átterjedt Hongkong egyik legsúlyosabb tűzesete során – írja a The Guardian.

A brit lap szerint délelőtt egyre több család érkezett a Kwong Fuk Estate közösségi központjába, amely a Wang Fuk Court mellett található, hogy azonosítsák a kiégett épületekből előkerült holttesteket. A mentőcsapatok elsőként azokat a lakásokat részesítették előnyben, ahonnan a tűz idején több mint két tucat segélyhívást kaptak, de nem tudtak eljutni hozzájuk – mondta újságíróknak Derek Armstrong Chan, a hongkongi tűzoltóság egyik főigazgató-helyettese, hozzátéve, hogy a művelet a végéhez közeledik.

„Arra törekszünk, hogy a hét épület valamennyi lakóegységébe erővel behatoljunk, hogy megbizonyosodjunk arról, nincsenek-e további lehetséges áldozatok” – tette hozzá Chan.

🇭🇰 — UPDATE: The death toll of the Hong Kong tower fire has risen to 94, with 76 injured and almost 300 still missing. pic.twitter.com/G1dVBcbZIZ — Belaaz News (@TheBelaaz) November 28, 2025

A szerdán délután keletkezett tűz gyorsan végigsöpört a Tai Po északi kerületében található Wang Fuk Court lakókomplexumon. A nyolc toronyból álló, több mint 4600 embernek otthont adó lakótelep felújítás alatt állt, és bambuszállványzattal, valamint zöld hálóval volt körülvéve, ami vélhetően elősegítette a tűz gyors terjedését. Péntek reggelre a lángokat nagyrészt megfékezték, bár a hatóságok szerint néhány lakás még mindig égett, és igyekeztek megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen és újból fellángoljon az épület más részein.

A legtöbb halálos áldozatot a hét érintett torony közül kettőben találták, a túlélők többségét pedig a többi épületből mentették ki. Az eltűntek számát csütörtök reggel óta nem frissítették, akkor több mint 250 főt tartottak nyilván.

A rendőrség és a korrupcióellenes hatóságok vizsgálják a tűz okát. A több éve tartó felújításban érintett építőipari cég három munkatársát őrizetbe is vették. A hivatalos vizsgálat a házat körülvevő bambuszállványzatra, az azt takaró zöld hálóra, valamint arra a rendkívül gyúlékony hungarocellre összpontosít, amelyet a hatóságok szerint a liftablakok burkolataként használtak minden emeleten.

