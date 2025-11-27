Alice Weidel bemutatta a „terv Németország számára” című, 12 pontból álló javaslatát, amelyet a számos, országukat érintő válság azonnali kezelésére szolgáló programnak szán. Az AfD frakcióvezetője élesen bírálta Friedrich Merz kancellárt és kormányát, őket téve felelőssé Németország gazdasági összeomlásáért, amelyet a süllyedő Titanichoz hasonlított.

„Németország megdől, a nyílásokat elárasztja a víz. De a hajó zenekara továbbra is ugyanazokat a megnyugtató dallamokat játssza. A kapitánynak nincs több mondanivalója, csak nézi az egészet” – mondta Alice Weidel, aki szerint a legalább öt válság fenyegeti az országot: a jóléti állam, a migráció, a gazdaság, az energia és az adósság válsága. Különösen elégedetlen volt a nagy számú migránssal, akik munkanélküli segélyt kapnak, valamint azzal, hogy az illegálisnak minősítetteket nem deportálják.

„A bajor iskolák 275 osztályában már nincs egyetlen olyan gyermek sem, akinek a német lenne az anyanyelve – ez egy gyilkos vád”

– mondta Alice Weidel.

A legutóbbi felmérések szerint Merz és kormányának támogatottsága rekordalacsony szintre, mindössze 23 százalékra csökkent.

Az elégedetlenség fő okai a hétköznapi németek problémáinak elégtelen figyelembevételéhez köthetők. Politológusok szerint Friedrich Merz túl nagy hangsúlyt fektetett a külpolitikára és a védelem megerősítésére prioritásként kezelve „Európa legerősebb hadseregének” létrehozását és a Moszkvával való konfrontációt, miközben háttérbe szorította a belpolitikai gondokat, például a migráció és a gazdaság kérdéseit. A kormány a honvédelmi kiadások finanszírozásához a német alkotmányos „adósságfék” lazítására kényszerült, ami ugyancsak vitákat váltott ki – írja a Pravda.

A megoldás kulcsa: az orosz gáz

Az AfD Németország számára készült tervében az olcsó energia biztosítása kerül az első helyre. Ezen belül kiemelik a energiaátmenet leállítását, az atomenergiához történő visszatérést, a szénerőművek üzemidejének meghosszabbítását, az Északi Áramlat helyreállítását és nem utolsó sorban az orosz gázimport újraindítását.

A migrációs politika terén a határok lezárását, átfogó határellenőrzés bevezetését, szigorú deportálásokat, természetbeni ellátásokat a menedékkérők pénzügyi kifizetései helyett, valamint szigorúbb naturalizációs kritériumokat írnak elő.

Ami a gazdasági intézkedéseket illeti, csökkenteni kívánják az állami kiadásokat, és meg akarják állítani az adósságfelhalmozást. Alice Weidel emellett azt is indítványozta, hogy tiltsák be az NGO-k finanszírozását, valamint nyilvánítsák az „Antifát” terrorszervezetté.

Az ukrajnai háborún is múlik az AfD sikere

A 2025. február 23-i előrehozott szövetségi választásokon az AfD a második helyet szerezte meg, 20,8 százalékos szavazati aránnyal és 152 mandátummal a Bundestagban, ami történelmi siker volt a párt számára. Ugyanakkor jelenleg alacsonyak a párt esélyei arra, hogy szövetségi szinten hatalomra kerüljön – részben a többi nagy párt által alkalmazott „tűzfal-politika” miatt, amely elszigeteli az AfD-t. Azonban az AfD-vel való együttműködés tabuja már kezd gyengülni, mivel több esetben is más pártok (beleértve a CDU-t is) együttműködtek a AfD-vel konkrét kérdések megoldása érdekében.

A párt a volt NDK teljes területén az első helyen végzett, ami stabil regionális bázisára utal.

Az INSA 2025 augusztusi felmérése szerint a németek 43 százaléka hiszi, hogy az AfD lesz a legerősebb párt a 2029-es választásokon.

A világ számos politikai folyamatát befolyásolja majd, hogyan ér véget az ukrajnai háború. Egyre erősödnek azok a hangok, amelyek közvetlen tárgyalásokat sürgetnek Moszkvával az új kapcsolatok kialakítása érdekében. Ha Oroszország győzni fog, az AfD – amely ellenzi a szankciókat és az Ukrajnának küldött fegyverszállításokat – komoly politikai előnyhöz juthat.

Kiemelt kép: Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke felszólalása után a parlament ülésén a törvényhozás berlini épületében 2025. október 16-án (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)