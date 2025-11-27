Újból őrizetbe vették azt a fiatalt, aki egy bécsi pályaudvaron tervezett támadást

Újból őrizetbe vették azt a 15 éves, török származású fiatalt, aki az év elején terrorcselekményt tervezett elkövetni a bécsi Westbahnhof pályaudvaron – közölte csütörtökön az osztrák főváros rendőrsége.

A fiatalt februárban állították elő az osztrák hírszerzéshez eljutott értesülések alapján. Egyebek közt

késeket és olyan propagandaanyagokat találtak nála, amelyek arra utalnak, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet követője.

Emellett pokolgép detonátorául szolgáló robbanóeszközök készítéséről szóló, kézzel írt jegyzeteket is találtak nála.

Júliusban a bécsi tartományi bíróság két év, részben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte nem jogerősen. A bécsi ügyészség fellebbezése után október 8-án a tartományi bíróság három év, részben szintén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

Nemrég szabadlábra helyezték, de a rendőrség szerint az őrizetben töltött idő alatt, illetve azt követően tovább radikalizálódott.

Anna Gutt rendőrségi szóvivő az APA osztrák hírügynökségnek elmondta, hogy a fiatalt továbbra is megfigyelés alatt tartották. Az Állambiztonsági és Szélsőségesség elleni Hivatal (LSE) nyomozóinak azonban feltűnt, hogy a fiatal „továbbra is nagy vonzódást mutatott a radikális iszlamista propaganda, valamint a szúrófegyverek és hasonló tárgyak iránt”. A bécsi ügyészség ennek nyomán házkutatást rendelt el a 15 éves fiú szüleinek lakásán, amit a rendőrség Cobra különleges alakulata hajtott végre kedden. Ennek során a hatóságok lefoglalták a mobiltelefonját is. A fiú nem hajlandó tanúvallomást tenni.

Az ügyészség most bűnszövetkezetben való részvétel és terrorista bűncselekmények gyanúja miatt indított nyomozást vele szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)