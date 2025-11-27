Terrortámadás miatt életfogytiglanra ítélték a Krími híd 2022-es robbantásának vádlottjait

Életfogytiglani szabadságvesztére ítélte a 2022 októberében a Krími hídon elkövetett robbantásos merénylet nyolc vádlottját csütörtökön Rosztov-na-Donu városban az orosz déli körzeti katonai bíróság.

Az ítélet terrortámadásban és a robbanóanyagok illegális kereskedelmében találta bűnösnek Artyom Azatján, Georgij Azatján, Oleg Antyipov, Alekszandr Bilin, Vlagyimir Zloba, Dmitrij Tyjazsolih, Roman Szolomko és Artur Tercsanján vádlottat. Szolomkót és Tercsanjánt robbanószercsempészet címén is elítélték.

Az elítéltek orosz, ukrán és örmény állampolgárok. Az orosz hatóságok terrorcselekmény szervezőjeként Vaszil Maljukot, az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét tartják számon.

A bíróság megállapította, hogy 2022. március 3. és augusztus 2. között szervezett csoport alakult azzal a céllal, hogy terrorcselekményt hajtsanak végre az orosz szárazföldet az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félszigetet a Kercsi-szoroson át összekötő Krími hídon. Az ítélet szerint a terrorcselekményhez olyan robbanószerkezetet készítettek, amelynek ereje elegendő volt a híd tartószerkezetének megsemmisítéséhez. Az orosz Nyomozó Bizottság közölte, hogy a bomba hatóereje 10 tonna trotilnak felelt meg.

A pokolgépet építési fóliatekercsnek álcázva szállították, megfizetve a vámot, hogy a rakomány megkapja az Eurázsiai Gazdasági Unión belüli áru státusát, és így el lehessen rejteni ukrajnai eredetét. A robbanószerkezetet egy orosz fuvarozó tulajdonában lévő teherautóba rakodták be, amelynek vezetője nem tudott a tervezett merényletről. Szállítását a Krími hídig Szolomko, Zloba, Tercsanyán, Azatján, Bilin, Antyipov és Tyazsolih biztosította. A bombát 2022. október 8-án hozták működésbe, amikor a jármű a Krími hídon haladt. A robbantás következtében a sofőr és egy, a közelben haladó személygépkocsi négy utasa életét vesztette.

A rosztovi regionális bíróság csütörtökön húszévi szabadságvesztésre ítélt egy 50 éves férfit, aki egy elektromos alállomás felrobbantását tervezte, ami 70 ezer lakos áramellátásának kiesését okozhatta volna.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) csütörtökön közölte, hogy őrizetbe vett egy 57 éves szevasztopoli lakost terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az FSZB szerint Vinnyica régiójában született, és az ukrán nacionalista ideológia híve, és arra készült, hogy a kikötővárosban működésbe hozzon egy robbanószerkezetet az orosz hadiflotta megalapításának 300. évfordulóján emelt emlékműnél.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Orosz vizsgálóbizottság