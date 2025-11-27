Tavaszra légibázist tervez Tel-Avivba a Wizz Air

A Wizz Air légitársaság 2026 tavaszára létrehozza légibázisát a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren – jelentette be izraeli látogatásán csütörtökön Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

„Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a Wizz-bázis ötletét Izraelben is megvalósítsuk. Azt szeretnénk, ha az izraeli társadalomba beágyazódó jó társvállalatként tekintenének ránk” – mondta Váradi József.

A légitársaság vezérigazgatója szerint a légibázis növelheti a versenyt és csökkentheti a jelenleg rendkívül magas repülőjegyárakat Izraelben.

„A következő három évben a Wizz egymilliárd dollárt fektet be az izraeli piacba,

és tíz új, korszerű repülőgépet állít szolgálatba Izraelben. Emellett a jelenlegi húsz útvonal mellé további ötven hozzáadását tervezzük, négyezer munkahelyet hozunk létre Izraelben – körülbelül ötszáz dolgozót közvetlenül a Wizz Air vesz fel, a többiek pedig közvetlen és közvetett módon kapcsolódó munkahelyek útján kerülnek alkalmazásba” – mondta Váradi József, miután találkozott Miri Regev közlekedési miniszterrel.

Megbeszélésüket követő közös közleményükben azt írták: a következő két hónapban együtt dolgoznak a még nyitott kérdések rendezésén, hogy január végére lezárhassák a tárgyalásokat.

Izrael mintegy másfél éve folytat egyeztetéseket a Wizz Airrel a tel-avivi légibázis ügyében,

noha az izraeli légitársaságok ellenzik ezt a tervet, mert így a magyar cég lényegében ugyanazokat a feltételeket kapná a Ben-Gurion repülőtéren, mint amelyek az izraeli légitársaságokat is megilletik, és a reptér „hazai pályává” válna számára, mentesülve azoktól a korlátozásoktól, amelyek jelenleg a külföldi cégekre vonatkoznak. A szaknyelv ezt „hetedik szabadsági foknak” nevezi.

„Ellenezzük a Wizz bázisát, de nem a verseny miatt – hiszen a Wizz már most is versenyt jelent, a verseny létezik. A Wizz azért akar izraeli bázisra váltani, mert így olyan feltételekhez jutna hozzá, például reptéri slotokhoz, amelyek az izraeli cégeknek járnak. Mi csak egyet kérünk: hogy ugyanazokat a feltételeket, amelyeket a Wizznek adnak, adják meg az izraeli légitársaságoknak is. Ha nem így lesz, akkor az izraeli cégek eltűnnek” – nyilatkozta csütörtökön az izraeli Arkia légitársaság vezérigazgatója, Oz Berlovic.

