Rengeteg a halott, még mindig nem tudták eloltani a szerdán keletkezett tüzet Hongkongban

Helyi idő szerint csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét, és 280 lakót eltűntként keresnek a szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – közölték a helyi hatóságok az MTI szerint. Frissítés: a legutóbbi adatok szerint helyi idő szerint csütörtök estére tovább nőtt a halottak száma, de a tűz oltásában is pozitív fejlemények történtek.

A tűzoltóság szerint

a tűz egy nyolc darab 32 emeletes lakótömbből álló, mintegy kétezer lakást és több mint 4600 embert befogadó lakókomplexum egyik felújítás alatt álló részén üthetett ki, amelyet követően a lángok hét másik lakóépületre is átterjedtek.

Az előzetes vizsgálatok szerint a szerdán keletkezett tűz amiatt terjedt el rendkívül gyorsan, mert a szorosan egymás mellé épített lakóházakat renoválás céljából könnyen éghető bambuszból készült állványokkal vették körül.

Az 55 halálos áldozat között egy tűzoltó és két külföldi, indonéz állampolgár is van.

Ezenkívül további 280 embert még mindig keresnek a mentés résztvevői; többségük vélhetően a lakóépületek felső szintjein esett csapdába – közölték a helyi hatóságok.

A kórházakba délutánig 76 sérültet szállítottak, közülük tizenöten súlyos állapotban vannak.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Vong Ka-ving, a helyi tűzoltóság helyettes igazgatója elmondta, hogy a mentési művelet kihívást jelent a rendkívül magas hőmérséklet miatt a helyszínen, valamint az épületek bonyolult belső elrendezése miatt, ahol a bambuszállványzat már összeomlott. „Tűzoltóink szintről szintre végzik a mentést az épületek belsejében. Mivel a lakóegységek meglehetősen kicsik, egyszerre csak korlátozott számú személyzetet tudunk bevetni. Nem adjuk fel” – mondta Vong, hozzátéve, hogy fennáll az állványzat összeomlásának veszélye, emiatt nagyon óvatosnak kell haladniuk a szinteken.

Sajtóhírek szerint a rendőrség csütörtökön három, a felújítást végző építőipari céghez tartozó férfit vett őrizetbe gondatlan emberölés gyanújával.

A hatóságok közlése szerint a vállalat súlyos gondatlansága és a felhasznált, vélhetően nem megfelelő minőségű anyagok hozzájárulhattak a tűz gyors terjedéséhez. A vizsgálatok során olyan műanyag védőhálót és habanyagokat is találtak, amelyek nem feleltek meg a tűzvédelmi előírásoknak – mondták.

Azóta már 65 halottról tudnak, de a tűz már nem terjed tovább

A hongkongi tűzoltóság helyi idő szerint 20 órakor közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint már 65 halottja van a tűznek. Ezenkívül már 80 sérültről tudnak, akik között tíz tűzoltó van – tették hozzá a BBC szerint.

Nem sokkal korábban John Lee, Hongkong kormányzója kijelentette, hogy

alapvetően sikerült megakadályozni a lakóépületekben tomboló tűz továbbterjedését.

A mentési munkálatok azonban továbbra is folynak a helyszínen.

Lángoló lakóházat oltanak Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 27-én, miután előző este lángra kapott a lakótömb bambuszállványzata. A tűzvész halálos áldozatainak száma 36-ra emelkedett, 279 embert eltűntként tartanak nyilván, 29 sérültet kórházba szállítottak, heten közülük válságos állapotban vannak (Fotó: MTI/EPA/Leung Man Hei)

A legfrissebb, már sötétedés után készült helyszíni fotókon fekete füst látható, amint a megfeketedett toronyházakból emelkedik fel.

Kiemelt kép: Lakóház lángjait nézik emberek Hongkong Tai Po kerületében 2025. november 26-án (Fotó: MTI/AP/Chan Long Hei)