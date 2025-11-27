Putyin szerint összeomolhat az ukrán védelem a donyecki régióban

Az orosz elnök szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon.
„Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények.
Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt”
– hangoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer ember veszített.
Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tesz az orosz hadsereg Nyugati Csoportjának egyik parancsnoki állomásán egy meg nem nevezett helyszínen 2025. november 20-án (Fotó: MTI/EPA/Orosz elnöki sajtószolgálat)