Orbán Viktor megerősítette: Oroszországgal fog tárgyalni pénteken, a magyar energiaellátás lesz a fő kérdés

Szabadkán tárgyal csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök Alekszandar Vucsics elnökkel, aki egy sajtótájékoztatót is tartott kollégájával. A kormányfő korábban már jelezte, hogy egyeztetést folytat majd a szerb elnökkel, mivel Szerbia a szankciós döntések miatt ellátási nehézségekkel és üzemanyaghiánnyal nézhet szembe. A sajtótájékoztatón Orbán Viktor megerősítette azt a sajtóinformációt, miszerint pénteken Oroszországba utazik.

Cikkünk frissül!

A sajtótájékoztatón a szerb elnök szólalt fel először. Alekszandar Vucsics köszönetet mondott Orbán Viktornak, hogy meglátogatta Szerbiát.

„Végtelenül hálás vagyok neki mindazért, amit megtesz a szerb-magyar barátságért”

– idézték Vucsics szavait az M1 híradójában.

Mint mondta, a két ország mindig számíthat egymásra, és Orbán Viktor érdeme, hogy ilyen magas szinten vannak a kétoldalú kapcsolatok. Részletezte azt is, hogy a csütörtök nap későbbi részében további megbeszéléseik lesznek – többek közt egy munkaebéden is – az energetikával és más kétoldalú ügyekkel kapcsolatban.

Orbán Viktor azzal kezdte a felszólalását, hogy megköszönt egy friss kitüntetést, amelyet a szerb elnökkel közösen kapott meg. Mint mondta, a két ország azon dolgozik, hogy a lehető legszorosabb legyen Magyarország és Szerbia kapcsolata, ennek jegyében „heti szintű kapcsolattartás van ma”. „Most valóban egy munkaebéd következik, mondhatnám egy munkaburek”, mert az ember enélkül nem megy el Szabadkáról – tette hozzá viccelődve a miniszterelnök.

„Remélem, hogy az este majd egy eredményes találkozóról számolhatunk be”

– összegzett Orbán Viktor.

Újságírói kérdések: a kormányfő megerősítette, hogy az oroszokkal tárgyal pénteken

Ezt követően az M1 kérdésére – hogy mi lesz akkor, ha leáll a pancsovai kőolajfinomító – Alekszandar Vucsics elmondta: egyelőre az amerikai külügyminisztérium döntésére várnak, mert erről még nem kaptak értesítést, de a szükséges előkészületeket megtették azért, hogy ne okozzon problémákat a leállás. Hozzátette: a hétvégére leállhat a finomító, és nem biztos, hogy addig megérkezik az amerikaiaktól a működési engedély.

„De mit tehetünk most?” – tette fel a kérdést, hozzáfűzve: Szerbia régóta jelezte, hogy tiszteletben fogják tartani az amerikai szankciós döntést, de időre van szükség ahhoz, hogy az eredeti orosz tulajdonos el tudja adni a finomítóban meglévő érdekeltségét. Szavai szerint fél attól, hogy más dolgok is állnak a mostani folyamatok mögött.

Mindeközben Orbán Viktor – akit szintén az M1 kérdezett – elmondta: „Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel, így alapvetően az orosz importól élünk.” Mint mondta, most az amerikaiak szankciókat vezettek be, de elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon ezek alól.

„Most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát ne csak papír, meg engedély, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, holnap ennek érdekében fogok tárgyalni, remélem sikerrel”

– fogalmazott a kormányfő, utalva ezzel a moszkvai látogatásra. Majd hozzáfűzte, hogy ha a tárgyalások sikeresek lesznek, akkor „Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz”.

„És ha nekünk lesz,akkor Önöknek is lesz […] amink van, azt megosztjuk önökkel”

– üzente a szerbeknek a magyar kormányfő.

Fölgyorsítjuk az olajvezeték megépítését

Később a szerb köztévé is feltett egy-egy kérdést a két vezetőnek. Orbán Viktor a válaszában elmondta, hogy korábban Magyarország importált Szerbiából olajat. A mostani helyzetben megfordult a képlet, de ez is jelzi, hogy mennyire fontos az együttműködés – mondta lényegében a miniszterelnök.

Ezt követően közölte: a szerdai kormányülésen döntést hoztak arról is, hogy felgyorsítják az új szerb-magyar olajvezeték építését.

„Nem érdekel bennünket a piaci helyzet, ami teljesen […] a magyar szakaszt fölgyorsítjuk és meg fogjuk építeni, mert hosszabb távon is arra számítunk, hogy nekünk a szerbekkel életközösségben alakul majd a sorsunk” – fogalmazott Orbán Viktor.

Alekszandar Vucsics pedig megismételte, hogy több időre van szükség ahhoz, hogy a pancsovai olajfinomító tulajdonost váltson. „Mi nem vagyunk kommunisták, mi nem akarjuk elvenni más tulajdonát” – mondta ezzel kapcsolatban a szerb elnök.

A sajtótájékoztatót alább lehet visszahallgatni:

Kritikus napok következnek Szerbiában

Mint írtuk, Szerbiának szerdáig volt ideje arra, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító. Alekszandar Vucsics szerb államfő arról is beszélt, hogy az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel esedékes szerdai találkozón felajánlja Szerbia részvételét Paks II-ben, valamint más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak az országa számára.

Az ország egyetlen nagy finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a horvát Janaf vállalat közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése lehet. Az orosz többségi tulajdonban lévő Szerbiai Kőolajipari Vállalattal szemben – a január óta történt többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.

Kiemelt kép: Alekszandar Vucsics szerb elnök (balra) és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, 2024. november 14-én. (Fotó: Attila Kisbenedek/ AFP)