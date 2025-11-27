Orbán Viktor: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudja Szerbia üzemanyag-ellátását

Közösségi oldalán jelentkezett csütörtök reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök posztjában jelezte, hogy egyeztetést folytat majd a szerb elnökkel, mivel Szerbia a szankciós döntések miatt ellátási nehézségekkel és üzemanyaghiánnyal nézhet szembe.

„Irány Szabadka. Pásztor Istvánra emlékezünk – Vucsics elnökkel és a vajdasági magyarokkal. Nagy dolog ez: stratégiai szövetség” – így kezdte bejegyzését Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a Magyarország és Szerbia közti együttműködésről is írt. A két ország közti stratégiai szövetség a kormányfő véleménye szerint azt is jelenti, hogy számíthatnak egymásra „az európai politika háborús zűrzavarában.”

„Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte, biztosítani fogja Alekszandar Vucsics szerb elnököt arról, hogy Magyarország mindent megtesz Szerbia üzemanyag-ellátásának megsegítéséért.

Kritikus napok következnek Szerbiában

Mint írtuk, Szerbiának szerdáig van ideje arra, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) további működéséhez szükséges engedélyt, különben napokon belül leállhat a pancsovai finomító. Alekszandar Vucsics szerb államfő arról is beszélt, hogy az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel esedékes szerdai találkozón felajánlja Szerbia részvételét Paks II-ben, valamint más olyan energiaprojektekben, amelyek biztonságot nyújthatnak az országa számára.

Az ország egyetlen nagy finomítójában a korábban felhalmozott készleteket dolgozzák fel, de mivel a horvát Janaf vállalat közvetítésével nem érkezik nyersolaj már több mint negyven napja, a finomító leállása most már csak napok kérdése lehet. Az orosz többségi tulajdonban lévő Szerbiai Kőolajipari Vállalattal szemben – a január óta történt többszöri halasztást követően – októberben életbe léptek az amerikai szankciók.

