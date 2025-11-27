Nyolcvan fölé emelkedett a thaiföldi áradások halálos áldozatainak száma

Nyolcvan fölé emelkedett a dél-thaiföldi súlyos áradások halálos áldozatainak száma – közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

Mintegy egymillió háztartást és hárommillió embert érintenek a múlt hét végén kezdődött, a heves esőzések kiváltotta áradások a 12 déli tartományban, és hét tartományban halálos áldozatokat is követeltek – jelentette a thaiföldi Katasztrófavédelmi és Megelőzési Hivatal. Az áram- és a vízellátás számos térségben megszakadt, és sok területen a kommunikációs vonalak is megsérültek.

Sziripong Angkaszakulkiat kormányszóvivő Bangkokban tartott sajtótájékoztatóján közölte, hogy

a halálos áldozatok száma csütörtökre csak Szongkhla tartományban 55-re emelkedett, összesen pedig 82-re.

A hatóságok ugyanakkor azt remélik, hogy még az este folyamán a víz szintje az összes érintett területen visszatér a mederbe – közölte a szóvivő.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök a héten korábban rendkívüli állapotot hirdetett a Dél-Thaiföld legnagyobb városát, Hatjajt is magában foglaló Szongkhla tartományban az áradások miatt.

Kapcsolódó tartalom Több halálos áldozata van a Vietnám középső részén pusztító áradásoknak Az elmúlt három napban már több mint 1500 milliméternyi csapadék hullott az ország déli és középső régióiban.

A thaiföldi közegészségügyi minisztérium közölte, hogy hét ideiglenes kórházat létesítettek a hatjaji kórház kisegítésére, amely nem képes teljes kapacitással működni. Az egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy csütörtökön 20 sérültet repülővel szállítottak el, és élelmiszert, valamint gyógyszereket juttattak a kórházi személyzetnek és a betegeknek.

Kiemelt kép: Árvízben álló utcán gyalogolnak emberek a dél-thaiföldi Songkhla tartomány egyik településén 2025. november 27-én. Fotó: MTI/AP/Szarot Mekszopavannakul