Nem csípte a börtönőrök szemét: így szökött meg két rab Dijonban

Ez csíp, nem a mustár – mondhatják most a dijoni börtön őrei, miután csütörtökön, a reggeli órákban azt észlelték, hogy kettővel kevesebb fogvatartottjuk van. Milliárdokat költenek börtönökre, többek között éppen a dijoni fegyintézményre. Mégis, a középkor óta ismert, legegyszerűbb módszerrel sikerült kereket oldaniuk.

Két fogvatartott szökött meg a börtönből csütörtök reggel a franciaországi Dijonban. A Le Figaro cikke szerint „kiemelkedő profilú” foglyokról van szó, akik a fegyelmi részlegben volta elhelyezve. A foglyok fűrészlap segítségével vágták át cellájuk rácsait. A kettős szökést az ügyészség is megerősítette.

Egy héttel ezelőtt a szakszervezet a France Bleu rádiónak nyilatkozva aggodalmát fejezte ki a börtönben tapasztalható forráshiány miatt. Másnap Gérald Darmanin belügyminiszter bemutatta „Nulla mobiltelefon” tervét a börtönökben.

A 30 millió eurós kerettel rendelkező program hat francia börtön biztonságának megerősítésére szolgál. Közöttük van a dijon-i börtön, amely 6,3 millió eurót kap, a legnagyobb támogatást.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent) )