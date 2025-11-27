Nem csípte a börtönőrök szemét: így szökött meg két rab Dijonban

Két fogvatartott szökött meg a börtönből csütörtök reggel a franciaországi Dijonban. A Le Figaro cikke szerint „kiemelkedő profilú” foglyokról van szó, akik a fegyelmi részlegben volta elhelyezve. A foglyok fűrészlap segítségével vágták át cellájuk rácsait. A kettős szökést az ügyészség is megerősítette.
Egy héttel ezelőtt a szakszervezet a France Bleu rádiónak nyilatkozva aggodalmát fejezte ki a börtönben tapasztalható forráshiány miatt. Másnap Gérald Darmanin belügyminiszter bemutatta „Nulla mobiltelefon” tervét a börtönökben.
A 30 millió eurós kerettel rendelkező program hat francia börtön biztonságának megerősítésére szolgál. Közöttük van a dijon-i börtön, amely 6,3 millió eurót kap, a legnagyobb támogatást.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent) )