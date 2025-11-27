Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Macron: Bevezetjük az új, önkéntes, nemzeti katonai szolgálatot

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2025.11.27. 15:03

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Emmanuel Macron csütörtökön bejelentette egy új „nemzeti katonai szolgálat” létrehozását, amelyet a jövő nyártól fokozatosan vezetnek be. A jelenlegi, professzionális hadsereget hibrid modell váltja fel: 2026 nyarára 3000 fiatal kezdheti meg az egyhónapos kiképzést követő, 9 havi szolgálatot.

„A fiatalok és a nemzet közötti kapcsolat sarokköveként” mutatta be Emmanuel Macron „egy új, nemzeti szolgálat létrehozását” a hadseregben. A francia köztársasági elnök a francia Alpokban, az isère-i Varcesben állomásozó 27. hegyi gyalogos dandár támaszpontján, a katonák és a sajtó előtt ismertette a haderő reformját. A bevonuló fiatalok kizárólag Franciaország területén (és az államhoz tartozó tengerentúli területeken) fognak szolgálni – idézte az elnököt a Le Figaro.

Kapcsolódó tartalom

Tíz hónapos lesz a szolgálat

A francia hadsereg hivatalos honlapja szerint a nemzeti szolgálatra való regisztráció 2026. január 12-én kezdődik.

A sikeres jelöltek havi bruttó körülbelül 800 euró fizetést kapnak,

bónuszok nélkül, és 75 százalékos kedvezményt kapnak az SNCF (a francia vasúti társaság – a szerk.) vonatjegyeire. Az önkéntesek szállását és étkezését a hadsereg biztosítja.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Macron felvázolta a folyamatot a jövőbeli fiatalok számára, akik katonai szolgálatot vállalnak. Az első lépés az egyhónapos alapképzés lesz, amely minden önkéntes számára közös. Ezt a kezdeti szakaszt követően a fiatalokat kilenc hónapra egy katonai egységhez osztják be, ahol szorosan együttműködnek a fegyveres erőkkel a tényleges küldetéseik során.

„A nemzeti szolgálatot teljesítő fiataljaink minden misszióban részt vesznek majd, az őrszem beosztásától a lakosság megsegítéséig, minden pozícióban, megismerve a különböző helyszíneket, a tereptől a parancsnokságig” – hangoztatta.

Kapcsolódó tartalom

Hibrid modell

Macron arra is kitért, hogy a fiatalok a nemzeti szolgálat letétele után folytathatják tanulmányaikat, vagy beléphetnek a polgári szakmai életbe, miközben csatlakozhatnak a tartalékos állományhoz is. „A fegyveres erők támogatni fogják őket, ha munkát keresnek. Azok pedig, akik ezt szeretnék, bevonulással csatlakozhatnak az aktív hadsereghez, ahol megszerzett tapasztalataikat értékelni fogják.”


Az államfő elmondta: így

kialakul egy hibrid modell, amely összehozza a nemzeti szolgálatból, a tartalékosokból és az aktív hadseregből érkező fiatalokat.

„Ez az új modell egy magra épül majd: az aktív hadseregre, amelyet a 90-es évek vége óta ismerünk, és amelyet tartalékos hivatásos katonák erősítenek, akiknek a száma 2030-ra 45 ezerről 80 ezerre fog emelkedni. De ezt kiegészíti majd egy fiatalokból álló erő is, amely a nemzet szívében van jelen, »ez az új erő a nemzeti szolgálatból«”.

2026 nyarán 3000 fiatalt választanak ki, a cél pedig 2035-re az 50 ezer fős létszám.

Kapcsolódó tartalom

Nem lesz kötelező szolgálat

Macron határozottan elzárkózott a kötelező katonai szolgálat visszaállításának lehetőségétől. „Igazságosnak” nevezte Jacques Chirac 1996-os történelmi döntését a kötelező sorkatonai szolgálat felfüggesztéséről.

„A hidegháború vége szükségtelenné tette a tömegmodellt,

és egy reagálóképesebb, professzionálisabb hadsereget tett szükségessé” – fogalmazott.

„Fegyveres erőink már nem arra szolgálnak, hogy egy egész korosztályt – amely 600-800 ezer közötti fiatalt jelentene –felügyeljenek vagy fogadjanak” – jelentette ki a köztársasági elnök, majd hozzátette: „A kötelező és általános sorkatonaság ilyen modellje nem felel meg sem fegyveres erőink igényeinek, sem a fenyegetéseknek.”

Arra reagálva, hogy egyes politikai vezetők a kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazták, az elnök kategorikusan kijelentette: az erre való „visszatérés sem komoly, sem hasznos nem lenne”.

Kiemelt kép: Járőröző katonák a párizsi Északi pályaudvar előtt 2024. július 26-án, a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitójának napján, miután ismeretlenek több helyszínen gyújtogattak a francia gyorsvasúthálózaton (Fotó: Ritchie B. Tongo/MTI)

Emmanuel Macron Franciaország

Ajánljuk még

 