Macron: Bevezetjük az új, önkéntes, nemzeti katonai szolgálatot

Emmanuel Macron csütörtökön bejelentette egy új „nemzeti katonai szolgálat” létrehozását, amelyet a jövő nyártól fokozatosan vezetnek be. A jelenlegi, professzionális hadsereget hibrid modell váltja fel: 2026 nyarára 3000 fiatal kezdheti meg az egyhónapos kiképzést követő, 9 havi szolgálatot.

„A fiatalok és a nemzet közötti kapcsolat sarokköveként” mutatta be Emmanuel Macron „egy új, nemzeti szolgálat létrehozását” a hadseregben. A francia köztársasági elnök a francia Alpokban, az isère-i Varcesben állomásozó 27. hegyi gyalogos dandár támaszpontján, a katonák és a sajtó előtt ismertette a haderő reformját. A bevonuló fiatalok kizárólag Franciaország területén (és az államhoz tartozó tengerentúli területeken) fognak szolgálni – idézte az elnököt a Le Figaro.

Tíz hónapos lesz a szolgálat

A francia hadsereg hivatalos honlapja szerint a nemzeti szolgálatra való regisztráció 2026. január 12-én kezdődik.

A sikeres jelöltek havi bruttó körülbelül 800 euró fizetést kapnak,

bónuszok nélkül, és 75 százalékos kedvezményt kapnak az SNCF (a francia vasúti társaság – a szerk.) vonatjegyeire. Az önkéntesek szállását és étkezését a hadsereg biztosítja.

Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Macron felvázolta a folyamatot a jövőbeli fiatalok számára, akik katonai szolgálatot vállalnak. Az első lépés az egyhónapos alapképzés lesz, amely minden önkéntes számára közös. Ezt a kezdeti szakaszt követően a fiatalokat kilenc hónapra egy katonai egységhez osztják be, ahol szorosan együttműködnek a fegyveres erőkkel a tényleges küldetéseik során.

„A nemzeti szolgálatot teljesítő fiataljaink minden misszióban részt vesznek majd, az őrszem beosztásától a lakosság megsegítéséig, minden pozícióban, megismerve a különböző helyszíneket, a tereptől a parancsnokságig” – hangoztatta.

Hibrid modell

Macron arra is kitért, hogy a fiatalok a nemzeti szolgálat letétele után folytathatják tanulmányaikat, vagy beléphetnek a polgári szakmai életbe, miközben csatlakozhatnak a tartalékos állományhoz is. „A fegyveres erők támogatni fogják őket, ha munkát keresnek. Azok pedig, akik ezt szeretnék, bevonulással csatlakozhatnak az aktív hadsereghez, ahol megszerzett tapasztalataikat értékelni fogják.”

Un nouveau Service national.https://t.co/OTUOnPB4Eb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2025



Az államfő elmondta: így

kialakul egy hibrid modell, amely összehozza a nemzeti szolgálatból, a tartalékosokból és az aktív hadseregből érkező fiatalokat.

„Ez az új modell egy magra épül majd: az aktív hadseregre, amelyet a 90-es évek vége óta ismerünk, és amelyet tartalékos hivatásos katonák erősítenek, akiknek a száma 2030-ra 45 ezerről 80 ezerre fog emelkedni. De ezt kiegészíti majd egy fiatalokból álló erő is, amely a nemzet szívében van jelen, »ez az új erő a nemzeti szolgálatból«”.

2026 nyarán 3000 fiatalt választanak ki, a cél pedig 2035-re az 50 ezer fős létszám.

Nem lesz kötelező szolgálat

Macron határozottan elzárkózott a kötelező katonai szolgálat visszaállításának lehetőségétől. „Igazságosnak” nevezte Jacques Chirac 1996-os történelmi döntését a kötelező sorkatonai szolgálat felfüggesztéséről.

„A hidegháború vége szükségtelenné tette a tömegmodellt,

és egy reagálóképesebb, professzionálisabb hadsereget tett szükségessé” – fogalmazott.

„Fegyveres erőink már nem arra szolgálnak, hogy egy egész korosztályt – amely 600-800 ezer közötti fiatalt jelentene –felügyeljenek vagy fogadjanak” – jelentette ki a köztársasági elnök, majd hozzátette: „A kötelező és általános sorkatonaság ilyen modellje nem felel meg sem fegyveres erőink igényeinek, sem a fenyegetéseknek.”

Arra reagálva, hogy egyes politikai vezetők a kötelező katonai szolgálat visszaállítását szorgalmazták, az elnök kategorikusan kijelentette: az erre való „visszatérés sem komoly, sem hasznos nem lenne”.

Kiemelt kép: Járőröző katonák a párizsi Északi pályaudvar előtt 2024. július 26-án, a 2024-es párizsi nyári olimpia megnyitójának napján, miután ismeretlenek több helyszínen gyújtogattak a francia gyorsvasúthálózaton (Fotó: Ritchie B. Tongo/MTI)