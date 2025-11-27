Kihallgatták a volt védelmi minisztert, az amerikai béketárgyalások ukrán kulcsfiguráját

Szerdán kihallgatta a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rusztem Umerovot, Ukrajna volt védelmi miniszterét, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának (NSDC) jelenlegi titkárát. A hivatalos közlés szerint a politikus tanúként szerepel abban a korrupciós nyomozásban, amely az ukrán állami atomenergia-ipari vállalat, az Energoatom körül bontakozott ki.

A The Kyiv Independent beszámolójában emlékeztetett, hogy a vizsgálat szerint mindeddig nyolc embert vádoltak meg az ukrajnai korrupciós üggyel összefüggésben, köztük azt a Timur Mindicset, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bizalmasa is egyben, továbbá a feltételezett hálózat irányítója. A lap cikkéből kiderül, hogy Rusztem Umerovot – aki az Egyesült Államokban is járt korábban hivatalos tárgyaláson az ukrán elnökkel – a hivatalos indoklás szerint azért idézték be tanúként, hogy vallomást tegyen egy olyan ügyben, amelyben „egy állami tisztviselő tevékenységébe történő beavatkozást” vizsgálnak.

A cikk szerint „konstruktív beszélgetést” folytattak a felek, a volt védelmi miniszter pedig „a jogszabályoknak megfelelően válaszolt minden kérdésre.”

Befolyásolás, pénzmozgások

A Timur Mindics ellen megfogalmazott vádak szerint a férfi Rusztem Umerov, valamint Herman Haluscsenko korábbi energia- és igazságügyi miniszter befolyásolásával hajtotta végre a tevékenységeket. A vádiratban úgy fogalmaztak:

„a bűncselekmények sikeréhez elengedhetetlen volt a személyes kapcsolatok fenntartása a minisztériumok vezetőivel, valamint a rendszeres találkozók lebonyolítása velük és más befolyásos tisztviselőkkel az ő tényleges lakóhelyén.”

A nyomozók szerint ez a kommunikáció lehetővé tette, hogy Timur Mindics jelentős összegeket szerezzen meg személyesen, illetve az irányítása alatt álló vállalatokon keresztül, Umerov, Haluscsenko, illetve más tisztségviselők közreműködésével. A vádak szerint Mindics nyomást gyakorolt Umerovra, hogy az ukrán állam kössön szerződést egy izraeli céggel golyóálló mellények szállítására. A szerződést azonban végül így is aláírták, ám a cég nem teljesítette határidőre a szállítást, a fronton szolgáló ukrán katonák pedig alacsony minőségű kínai mellényeket kaptak helyettük.

Fokozódik az ukrán korrupciós botrány

Mint írtuk, az ukrán korrupcióellenes szervek nemrég részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról. Kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom állami cégnél.

A hatóságok ezután hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Sajtóhírek szerint az érintettek között felső vezetők, aktív politikusok, miniszterek és volt politikusok voltak, sőt olyan személy is, aki régóta Moszkvához kötődik.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfõ (k) munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én. Zelenszkij mellett balról Andrij Jermak ukrán elnöki kabintetfõnök, jobbról Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára. (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz)