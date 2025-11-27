Jordan Bardella: Tisztelem Orbán Viktort a migráció elleni kiállásáért

A Polgári Magyarországért Alapítvány és a Patrióták Európáért Alapítvány újraindította „Europe Uncensored”, azaz Európa Cenzúrázatlanul eseménysorozatát. Brüsszelben László András, a Patrióták Európáért Alapítvány elnöke kérdezte Jordan Bardellát, a Patrióták Európáért képviselőcsoport elnökét. A francia politikus elmondta, tiszteli Orbán Viktort, amiért képes volt nemet mondani a tömeges migrációra, valamint élesen kritizálta a naiv és identitásukat vesztett európai politikusokat, akiket szerinte könyörtelenül felfalnak az erősek.

Az Európa Cenzúrázatlanul beszélgetéssorozatot 2020-ban indította a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA), a Fidesz pártalapítványa, hogy Európa jövőjéről beszélgessen szuverenista politikai vezetőkkel. Alekszandar Vucsics, Janez Jansa, Santiago Abascal és Marine Le Pen után Jordan Bardellával tért vissza az eseménysorozat, a Patrióták Európáért Alapítvány társszervezésében – olvasható a Polgári Magyarországért Alapítvány közleményében.

Felidézték, hogy a 2025. november 12-én Brüsszelben lezajlott beszélgetés Kavecsánszki Ádám, a PMA elnökének videóüzenetével vette kezdetét, aki elmondta, hogy az ideológiák kora lejárt, az állampolgárok a történelmi különbségeket tiszteletben tartó Európai Uniót akarnak. Ezt követően Faragó Csaba, a Századvég Alapítvány tanácsadója mutatta be közvélemény-kutatásait adatokkal alátámasztva, hogy

az európaiak nagy arányban elutasítják a migrációt és a tagállamoknak szeretnének több hatalmat Brüsszellel szemben.

Az esemény fő programelemeként Jordan Bardella kifejtette, hogy Brüsszel a szabályozás megszállottjává vált, „az Európai Unió mindenhol jelen van, ahol nincs rá szükség, viszont sehol sincs ott, ahol igazán fontos lenne”. Elmondta, hogy

erős politikusokra van szükség, akik tudnak nemet mondani, mint Orbán Viktor és meg tudják állítani a nemzetek hanyatlását.

Szerinte a „népek visszaveszik a politikát”, frakciója pedig az Európai Parlament első számú ellenzéki erejeként a szuverenitás és az identitás védelmét tekinti fő feladatának.

A teljes beszélgetés már elérhető a Polgári Magyarországért Alapítvány Facebook és Youtube oldalain.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Jordan Bardella, a Patrióták Európáért európai parlamenti képviselőcsoportja és a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke (b3) a Karmelita kolostorban 2024. december 6-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)