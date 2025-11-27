Gulyás Gergely szerint Donald Trumpnak köszönhetően a béke esélye realitássá vált

Azzal, hogy az amerikai adminisztráció megváltozott, új amerikai elnök van, a béke esélye is realitássá vált – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter az orosz–ukrán konfliktus kapcsán csütörtökön a Pest vármegyei Biatorbágyon.

Gulyás Gergely a kormánypártok országjárása keretében tartott fórum előtti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy „Magyarország ennek a békének fontos, meghatározó szereplője is lehet, hogyha minden jól alakul, de a legfontosabb nem az, hogy mi legyünk meghatározó szereplők, hanem hogy béke legyen”.

Megjegyezte, hogy az Európai Unió ugyanakkor ma az egyetlen olyan világpolitikai szereplő, amely tetteivel és részben szavaival is a háború meghosszabbítását támogatja, ezért nagyon fontos, hogy

„a brüsszeli vitákban, amelyek zajlanak, és amelyek keretében az Európai Bizottság elnöke több mint százmilliárd eurót akar Ukrajnának biztosítani, ott lehessen egy olyan világos magyar álláspont, amely mögött társadalmi többség és támogatottság áll”.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a szomszédságunkban zajló háború egész Európára, azon belül is Közép-Európára és Magyarországra óriási hatással van: a gazdasági növekedést mindenütt blokkolja Európában, megjelenik az áremelkedésekben, és rontja a versenyképességet.

Gulyás Gergely rámutatott, hogy a magyar kormány éppen ezért az első pillanattól következetesen a béke oldalán áll.

„Úgy gondoljuk, hogy ez a háború nem a mi háborúnk,

természetesen a háborúnak a nemzetközi megítélése az nem kérdéses, ám Magyarországnak az az érdeke, hogy a lehető leghamarabb béke legyen” – fogalmazott.

Czuczor Gergely, a Fidesz Pest vármegyei 2-es választókerületének elnöke arról beszélt, hogy a folyamatban lévő aláírásgyűjtésnek pont az a célja, hogy nemet mondjanak a brüsszeli háborús tervekre. Arra kérték „a Buda kapujában lévő kilenc település” szavazóit, hogy ők is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, mert ezzel elkerülhető, hogy Magyarország háborúba sodródjon.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)