Frissen esküt tett önkéntes volt az a két katona, akit egy afgán menekült sebesített meg Washingtonban szerdán – közölték az amerikai hatóságok csütörtökön.

A 20 éves Sarah Beckstrom és a 24 éves Andrew Wolfe túl van a műtéten, állapotuk ugyanakkor továbbra is válságos – hangzott el a csütörtök reggeli sajtótájékoztatón.

Jeannine Pirro, a főváros szövetségi ügyésze arról is beszámolt, hogy

a nyugat-virginiai Nemzeti Gárda két tagja kevesebb mint egy nappal a lőfegyveres támadást megelőzően tette le a katonai esküt,

önkéntesen jelentkeztek szolgálatra Washingtonban.

Az ügyész közölte, hogy az eddigi nyomozás már kiderítette, hogy az elkövető, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal autóval utazott mintegy 4 ezer kilométert a fővárosba Washington állambeli lakhelyéről. A pontos indítékot egyelőre nem ismerik. Hozzátette, hogy

a férfi a legsúlyosabb felelősségre vonásra számíthat, a végső vádak függenek a két áldozat állapotától.

Pam Bondi igazságügyi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban a Fox News hírtelevízióban utalt arra, hogy

amennyiben a katonák nem épülnének fel, akkor az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy házkutatást kezdeményeztek az elkövető Washington állambeli otthonában, a környezetében élőket pedig kihallgatják a terrortámadás gyanújával zajló nyomozás keretében.

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a Fox News hírtelevíziónak adott nyilatkozatban közölte, hogy

a merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA) a dél-afganisztáni Kandahárban,

ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött 2021 előtt.

Rahmanullah Lakanwallal kapcsolatban bejelentették, hogy 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, a Biden-kormány által indított programban, amelynek keretében több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után.

A férfi családjával érkezett az Egyesült Államokba. Lakanwal 2024-ben tartózkodása meghosszabbítása érdekében menedékkérelmet adott be az amerikai hatóságoknál, a menekültstátuszt idén áprilisban kapta meg.

Az amerikai kormány a szerdai támadást követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedékkérelmeinek elbírálását,

miután kiderült, hogy az elkövető is menekültként tartózkodott az Egyesült Államokban.

Donald Trump helyi idő szerint szerdán késő este kiadott videóüzenetében kijelentette, hogy

minden, a Biden-kormányzat idején Egyesült Államokba érkezett külföldit újra át kell vizsgálni.

Hozzátette, hogy minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy eltávolítsanak „bármely külföldit, bármely országból is érkezett, aki nem tartozik ide, és országunknak nem származik haszna belőle”.

Az elnök azt is megerősítette, hogy a főváros, Washington közbiztonságának megerősítése érdekében indított műveletet kiterjesztik és további 500 nemzeti gárdistát vezényelnek a városba.

Donald Trump közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több mint kétezer tagját mozgósították.

Naponta több százan vannak szolgálatban az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsenek a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A Nemzeti Gárda több más amerikai nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.

Kiemelt kép: Nemzeti gárdisták a washingtoni Fehér Ház közelében, ahol egy fegyveres tüzet nyitott 2025. november 26-án. A támadó megsebesítette a Nemzeti Gárda két tagját, akiket válságos állapotban szállítottak kórházba. A lövöldözőt őrizetbe vették (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)