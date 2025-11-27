Elfoglalhatta a donyecki régióbeli Vaszjukivka települést az orosz hadsereg

Elfoglalta a donyecki régióbeli Vaszjukivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város helyőrségének megsegítése érdekében az ukrán hadsereg nyolc támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben összesen mintegy 275 katonát, valamint egyebek mellett egy harckocsit és négy egyéb páncélozott harcjárművet veszített.

A csütörtöki hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni,

több mint 1350 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több drónraktárt és drónirányító pontot, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az ukrán hadsereget ellátó energiaipari létesítményeket, lőszer-, anyagi-műszaki raktárakat, négy harckocsit és 24 egyéb páncélozott harcjárművet, egy Grad sorozatvetőt, öt irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők nyolc rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 263 repülőgéptípusú drónt.

Kapcsolódó tartalom Putyin szerint összeomolhat az ukrán védelem a donyecki régióban Az orosz elnök szerint az ukrán fél csak októberben több mint 47 ezer embert veszített.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást. Herszon megyében 71 ezer, a „Luhanszki Népköztársaságban” pedig 46 ezer ember maradt áramellátás nélkül.

Kiemelt kép: Ukrán katonák egy 152 mm-es önjáró löveggel tüzelnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó frontvonalnál 2024. november 19-én. Fotó: MTI/EPA/Ukrán hadsereg 24. gépesített dandárjának sajtószolgálata