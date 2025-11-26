Vége van, nem lehet többé kutyát és macskát enni Indonézia fővárosában

Az indonéz főváros, Jakarta kormányzója kedden bejelentette hogy betiltotta a kutyák, macskák és egyéb olyan állatok húsának az árusítását, amelyek veszettséggel fertőződhetnek meg, és ezért egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

A kormányzó, Pramono Anung hozzátette, hogy a jogszabály értelmében – hathónapos átmeneti időszakot követően –

tilos lesz a veszettség fertőzésének kitett állatok élelmezési célú értékesítése, beleértve az élő állatok, valamint a belőlük készült nyers vagy feldolgozott termékek forgalmazását is.

A szabályozás a kutyák és macskák mellett a denevérekre is kiterjed.

Az állatvédők nevében a Kutyahúsmentes Indonéziát (DMFI) szervezet üdvözölte a döntést, amely szerinte „összhangban van az alkotmány azon küldetésével hogy megvédje az indonéz embereket és igazságos és civilizált országgá tegye Indonéziát”.

Indonézia egyike azon ázsiai országoknak, ahol engedélyezett a kutya- és macskahús értékesítése, de az állatvédő szervezetek kampányai kezdenek eredményt mutatni, az elmúlt években több városban is helyi tilalmat vezettek be.

Indonéziában általában tisztátalan állatnak tekintik a kutyát és ezért csak kevesen tartják háziállatként, a kutyahús viszont kedvelt és olcsó fehérjeforrást jelentő fogásnak számít egyes közösségekben.

Kétlábú társainknak egyébként nincsenek egyszerű napjai most a világ néhány pontján: Új-Zélandon ugyanis a napokban merült fel, hogy kiirthatják a kóbor macskákat, Isztambulban pedig a kóbor kutyák etetését tiltotta be egy új szabályozás.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás: MTI/EPA/EFE/Elvis Gonzales.