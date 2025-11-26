Toronyházak gyulladtak ki Hongkongban, többen meghaltak a tűzvészben – VIDEÓ

Legkevesebb 13 ember életét vesztette és öt sérültet kórházba szállítottak, miután szerdán kigyulladt egy kívülről felállványozott lakótömb Hongkong egy magasabban fekvő negyedében – közölte a hongkongi tűzoltóság.

Kilenc ember a helyszínen vesztette életét, négy másik ember halálát pedig a kórházba kerülésük után erősítették meg – közölték a hatóságok. A hongkongi média beszámolója szerint az egyik halálos áldozat egy tűzoltó volt, amit a hatóságok időközben megerősítettek. Egy másik tűzoltó hősokk miatt ellátásra szorult.

A hongkongi kormány korábban kiadott rövid tájékoztatásában négy halottról és három sérültről számolt be, utóbbiak közül kettőt súlyos, egy embert pedig stabil állapotban szállítottak kórházba a helyszínről.

A helyszínről mintegy 700 embert evakuáltak ideiglenes menedékhelyekre.

Több ember mentése még folyik, ők csapdába estek az épületben – közölte a rendőrség. A tűz veszélyövezetében rekedtek többsége valószínűleg idős ember – nyilatkozott a Taj Po kerületi tanács egyik tagja a helyi médiának.

A tűz a magas lakóépületeket körülvevő bambuszállványzaton át terjedt el rendkívül gyorsan. A helyszínen készült videókon látható, hogy a tűzoltók létráról vízzel oltják az öt egymáshoz közeli épület ablakaiból kicsapó lángokat.

A lakókomplexum nyolc épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval.

A tűzoltóságot délután riasztották a tűzhöz, amelyet később az 5-ös skálán a legmagasabb fokozatba soroltak.

Lángolt a toronyház Hongkong Tai Po negyedében (Fotó: MTI/AP/Chan Long Hei)

A Taj Po városrész Hongkong új területeihez tartozik, és a város északi, magasabb részén fekszik, Sencsen mellett. Hongkongban a felújítás alatt álló épületeknél gyakran használnak bambuszállványzatot, bár a kormányzat idén bejelentette, hogy biztonsági okokból a közberuházásoknál elkezdik kivezetni ezt a technológiát.

Kiemelt kép: Tűzoltók fékezik meg a toronyház lángjait Hongkong Tai Po negyedében (Fotó: MTI/AP/Chan Long Hei)