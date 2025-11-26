Rovarirtóban lévő foszfin végezhetett az isztambuli mérgezés áldozataival

Feltehetően rovarirtáshoz használt foszfin okozta a halálát annak a török-német családnak, amely Isztambulban halt meg – jelentették török sajtóforrások a boncolási jegyzőkönyvre hivatkozva.

A T24 török híroldal és a HALK TV televíziós csatorna úgy tudja, a boncolás során a négy holttest – a szülők és a két gyerek – vérében és gyomrában nem találtak ételmaradványokat, ellenben nagy mennyiségű foszfinra bukkantak. A közzétett jegyzőkönyv megerősítette a gyanút, hogy

a család halálát a rovarirtószer okozta, amelyet abban a szállodában használtak, ahol a négy ember megszállt.

A rovarirtószerekben gyakran használt foszfin magas dózisban belélegezve súlyos, akár halált okozó idegi és légzőszervi panaszokhoz és szívkárosodáshoz vezethet.

Az ügyben először ételmérgezés gyanúja miatt indítottak vizsgálatot, ám nem sokkal később olyan jelekre bukkantak, amelyek szerint az ágyi poloskák ellen használatos szer okozhatta a tragédiát. A szállodát nem sokkal a család halála után kiürítették, miután két másik, hányingerre és szédülésre panaszkodó vendég is kórházba került, majd az épületet később le is zárták.

A nyomozás során eddig 11 embert vettek őrizetbe.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons