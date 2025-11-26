Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdet az MVM a karácsonyi időszakra

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.26. 16:34

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Az ünnepi időszakra időzítve, több mint öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM – közölte a társaság a Facebook-oldalán szerdán.

A tájékoztatás szerint november 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfelnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik, nem érinti azokat, akiket már korábban kikapcsoltak, az üzleti ügyfeleket és a más energiakereskedővel szerződésben álló fogyasztókat – közölték.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

áramenergiaellátásMVM Csoport

Ajánljuk még

 