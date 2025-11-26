Nem lehet „kapitulációs béke” Ukrajnában a német védelmi miniszter szerint

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerdán óva intett attól, hogy az ukrajnai háború rendezését szolgáló béketárgyalások során egyoldalúan területi engedményekre kényszerítsék a kijevi vezetést, „kapitulációs békére” törekedjenek.

Pistorius a német szövetségi parlament alsóházának (Bundestag) védelmi költségvetésről szóló berlini vitájában arról beszélt, hogy Ukrajnának a jövőben is képesnek kell lennie a védekezésre. Ehhez pedig erős hadseregre, szilárd és megbízható biztonsági garanciákra van szüksége, mindenekelőtt az Egyesült Államoktól.

Mindemellett semmi olyasmiről nem lehet „a fejünk felett tárgyalni vagy dönteni”, ami az európai államok, a NATO vagy az EU jövőjéhez kapcsolódik. „Máshogy kifejezve: a jövőnkről mi magunk döntünk” – mondta Pistorius.

„És nem lehet hamis a béke Ukrajna számára. Nem lehet kapitulációs béke”

– hangoztatta.

Úgy vélte, Németországnak újra kell definiálnia szerepét az EU-ban és a NATO-ban, „mert nem tudjuk, mely szövetségekre számíthatunk még a jövőben, és melyek mennyi ideig maradnak még fenn” – húzta alá. Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy

a katonai képességek erősítésére és jelentősen magasabb védelmi kiadásokra van szükség.

A német költségvetési tervezet szerint a védelmi kiadások a következő évben 108,2 milliárd euróra emelkednek, ami a hidegháború vége óta a legmagasabb szint. Idén 62,43 milliárd eurót a rendes védelmi költségvetésből és 24,06 milliárd eurót a hadsereg úgynevezett különvagyonából biztosítanak védelmi célokra.

Kiemelt kép: Boris Pistorius német védelmi miniszter beszédet mond az első, Leopard 2A8-as harckocsi bemutatóján Münchenben 2025. november 19-én (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)