Négyen meghaltak egy lakástűzben Garamkovácsiban

Három gyerek és egy felnőtt életét vesztette egy kedd éjszaka történt tűzesetben a dél-szlovákiai Garamkovácsiban (Kozárovce) – jelentették szlovákiai médiaforrások hatósági közlésekre hivatkozva szerdán.

A tűz egy családi házban ütött ki, amely teljesen leégett, a teteje beomlott – közölte a tűzoltóság.

A tűz oka egyelőre ismeretlen.

A szerencsétlenségről a ma7 felvidéki magyar hírportál azt írta: egy ott lakó családanya és három gyereke – egy 4, egy 6 és egy 8 éves kislány – vesztette életét. Helyi lakosok közléseire hivatkozva hozzátették: a házban egy negyedik gyermek is élt, de neki sikerült kimenekülnie az égő házból.

Szlovákiában idén márciusban már történt egy hasonló – több emberéletet követelő – tűzeset.

Akkor a kelet-szlovákiai Nagysároson (Velky Saris) konténerépítményekben ütött ki tűz, amelyben öt ember, egy felnőtt és négy gyerek halt meg.

A kiemelt kép illusztráció. MTI Fotó: Donka Ferenc.