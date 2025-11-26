Menczer Tamás szerint Ursula Von der Leyen és Manfred Weber háborút akarnak

Von der Leyen és Weber nem akarnak békét, háborút akarnak – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerdán a Facebookon.

Menczer Tamás közölte: „Trump béketervet készít. Brüsszel háborús tervet. Mi Trump és a béke mellett vagyunk, és készen állunk a Budapesti Békecsúcsra”.

A kommunikációs igazgató a közösségi oldalán közzétett egy videót, amelyben

Ursula von der Leyen arról beszél: egyértelmű, hogy támogatni kell Ukrajnát, és biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges pénzügyi forrásokat.

„Friss!!! Hallgasd meg von der Leyent! És nézd meg Webert! Itt az igazság. Nem akarnak békét. Háborút akarnak” – kommentálta a bejátszást Menczer Tamás. Kiemelte: von der Leyen és Weber „Magyar Péter gazdái”, akik hatalmas összegeket, újabb 135 milliárd eurót küldenének Ukrajnába.

„A mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta von der Leyennek: a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába”

– szögezte le a kommunikációs igazgató.

Rögzítette: nem támogatják, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába.

„Az ukrán háborús maffia miatt vizsgálatot várunk és támogatunk az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu)