Menczer Tamás szerint Ursula Von der Leyen és Manfred Weber háborút akarnak

Menczer Tamás közölte: „Trump béketervet készít. Brüsszel háborús tervet. Mi Trump és a béke mellett vagyunk, és készen állunk a Budapesti Békecsúcsra”.
A kommunikációs igazgató a közösségi oldalán közzétett egy videót, amelyben
Ursula von der Leyen arról beszél: egyértelmű, hogy támogatni kell Ukrajnát, és biztosítani kell Ukrajna számára a szükséges pénzügyi forrásokat.
„Friss!!! Hallgasd meg von der Leyent! És nézd meg Webert! Itt az igazság. Nem akarnak békét. Háborút akarnak” – kommentálta a bejátszást Menczer Tamás. Kiemelte: von der Leyen és Weber „Magyar Péter gazdái”, akik hatalmas összegeket, újabb 135 milliárd eurót küldenének Ukrajnába.
„A mi álláspontunk világos, Orbán Viktor meg is írta von der Leyennek: a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába”
– szögezte le a kommunikációs igazgató.
Rögzítette: nem támogatják, hogy Brüsszel bármilyen formában pénzt küldjön Ukrajnába.
„Az ukrán háborús maffia miatt vizsgálatot várunk és támogatunk az eddig elküldött 180 milliárd euróval kapcsolatban” – tette hozzá.
Kiemelt kép: Menczer Tamás (Fotó: hirado.hu)