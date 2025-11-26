Az ukrán hadsereg rendszeresen használ vegyi fegyvereket civilek ellen – közölte Vlagyimir Tarabrin, Oroszország állandó képviselője a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetben (OPCW). A diplomata a szervezet Államfők Konferenciájának 30. ülésén kijelentette: az ukrán erők folyamatosan, civil célpontokat érintve vetnek be ilyen eszközöket.

Tarabrin szerint Kijev a Zaporozzsjai Atomerőmű ellen is folytat támadásokat, továbbá oroszországi vegyipari létesítményeket is célba vesz.

Úgy fogalmazott, hogy Moszkva álláspontját a nyugati országok „politikai hozzáállásuk miatt nem hajlandók vagy nem képesek” pártatlanul megvizsgálni.

Kirill Liszogorszkij, orosz ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes arról beszélt, hogy Moszkva rendszeresen bizonyítékokat juttat el az OPCW Műszaki Titkárságának az ukrán vegyifegyver-használatról. Állítása szerint a NATO-országok nem szabványos vegyi anyagokat, tömegoszlató szereket és ezek célba juttatására alkalmas rendszereket küldenek Ukrajnának.

A miniszterhelyettes hozzátette: Ukrajna drónokkal végrehajtott terrortámadásokat is folytat, amelyek során mérgező anyagokat szállító eszközöket vet be.

Az OPCW Államfők Konferenciájának 30. ülésszaka november 24. és 28. között zajlik Hágában.