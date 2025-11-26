Jogerősen elítélték Nicolas Sarkozyt a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt

Az exelnök büntetőjogi nyilvántartásában ez a második jogerős ítélet.
Nicolas Sarkozyt 2024. február 14-én hat hónap letöltendő és hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt. A volt elnök közel 43 millió eurót költött el a kampányra az engedélyezett 22,5 millió euróval szemben.
A bíróság elrendelte a letöltendő részre vonatkozó intézkedést, amely elektromos nyomkövető viselésével kiváltható.
A korábbi államfő jelenleg a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos fellebbviteli perre készül, amelyet március 16. és június 3. között tartanak. Ebben az ügyben Sarkozyt első fokon öt év börtönbüntetésre ítélték.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök – MTI/EPA/Yoan Valat