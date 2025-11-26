Jogerősen elítélték Nicolas Sarkozyt a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt

A legmagasabb francia igazságszolgáltatási szerv, a Semmítőszék szerdán megerősítette a Nicolas Sarkozy volt francia államfő 2012-es elnökválasztási kampányának finanszírozásával kapcsolatos ügyben hozott ítéletet.

Az exelnök büntetőjogi nyilvántartásában ez a második jogerős ítélet.

Nicolas Sarkozyt 2024. február 14-én hat hónap letöltendő és hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a párizsi fellebbviteli bíróság a 2012-es elnökválasztási kampányának túlköltekezése miatt. A volt elnök közel 43 millió eurót költött el a kampányra az engedélyezett 22,5 millió euróval szemben.

A bíróság elrendelte a letöltendő részre vonatkozó intézkedést, amely elektromos nyomkövető viselésével kiváltható.

A korábbi államfő jelenleg a 2007-es győztes elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos fellebbviteli perre készül, amelyet március 16. és június 3. között tartanak. Ebben az ügyben Sarkozyt első fokon öt év börtönbüntetésre ítélték.

Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök – MTI/EPA/Yoan Valat