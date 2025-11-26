Holttesteket cserélt Izrael a Hamász terrorszervezettel, miközben újabb katonai művelet indult Ciszjordániában

A Hamász palesztin terrorszervezet visszajuttatta egy Gázai övezetben meghalt túsz holttestét Izraelnek, miközben a zsidó állam – a gázai harcokat lezáró megállapodás értelmében – 15 Izraelben elhunyt holttestét adta át a Vöröskeresztnek. Ezzel párhuzamosan az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat szerda hajnalban Ciszjordánia északi részén átfogó hadműveletet indított a terroristák ellen.

A 2023. október 7-i vérengzésben meggyilkolt Dror Or földi maradványait adta át Izraelnek az iszlamista Hamász terrorszervezet – közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal az MTI szerint.

A negyvennyolc éves áldozatot és feleségét, Jonatot a terrortámadásban megölték, s két gyermeküket túszként a Gázai övezetbe vitték több mint két évvel ezelőtt.

A tizenhárom éves Alma és a tizenhét éves Noam az első fogolycsere során, a terrortámadás után ötvennégy nappal szabadult ki a Hamász fogságából. Harmadik, tizennyolc éves gyermekük aznap Észak-Izraelben volt katonai felkészítő szolgálaton egy kommunában. „A rendelkezésünkre álló információk és hírszerzési adatok szerint Dror Or holttestét 2023. október 7-én hurcolta el Beériből az Iszlám Dzsihád terrorszervezet, s 2024. május 2-án állapították meg halálát”– közölte az izraeli hadsereg szóvivője.

„A család számára véget ért a 781 napos fájdalmas várakozás, a szüntelen küzdelem hosszú és elviselhetetlen időszaka. Dror tizenöt évig vezette a beéri sajtüzemet, ahol sajtkészítőként és séfként is dolgozott, és nagyszabású cateringes eseményeket irányított. Példamutató családapa volt, odaadó barát, nyugodt, kellemes és jólelkű ember, finom humorral és nagyfokú érzékenységgel. Szerette a jó ételeket, a kosárlabdát, az utazást a világ körül, jógázott, sőt jógát is tanított” – írták Beéri kibuc közleményében, ahol Dror Or élt.

Az újabb túsz holttestének visszatérése után két elrabolt izraeli áldozat maradványai vannak még a Gázai övezetben.

Ők egy 24 évesen megölt rendőr, Ran Guvili – aki meggyilkolása és holttestének elhurcolása előtt több tucat résztvevőt mentett ki a SuperNova zeneit fesztiválról –, valamint egy thaiföldi mezőgazdasági vendégmunkás, Szontiszk Rintalk, akit negyvenhárom évesen öltek meg Beériben, majd elrabolták a holttestét. A Hamász szerdán közölte, hogy eltökélt szándéka tartani magát az októberi megállapodáshoz, és mindkettőjük maradványait visszaadni Izraelnek.

Izrael átadott tizenöt palesztin holttestet a Nemzetközi Vöröskeresztnek, újabb tárgyalások kezdődtek Kairóban

Az izraeli hadsereg szerdán, Dror Or maradványainak visszatérése után átadta tizenöt palesztin földi maradványait a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet középső részén található Kisszufim határátkelőnél – számolt be szintén az MTI.

Az október közepén megkötött gázai tűzszünet feltételei szerint Izrael minden egyes visszaadott túsz holttestéért cserébe tizenöt palesztin holttestet ad át.

A gázai egészségügyi minisztérium szerint Izrael eddig összesen 345 palesztin holttestet küldött vissza Gázába.

A tűzszüneti megállapodás szerint az első szakaszban a Gázai övezetből átadnak minden elrabolt személyt Izraelnek, majd megkezdődhet a rendezés következő szakasza.

Ezzel kapcsolatban Kairóban török, katari és egyiptomi tisztviselők elkezdték megvitatni szerdán a tűzszünet második szakaszát.

A megállapodás következő szakaszában nemzetközi stabilizációs erőket kell a Gázai övezetbe telepíteni, valamint létre kell hozni egy olyan nemzetközi testületet, amely a Gázai övezetet irányítaná, és felügyelné az újjáépítést.

A fegyveres nemzetközi stabilizációs erőnek a biztonság fenntartása mellett le kell majd fegyvereznie a Hamászt is: Izrael egyik kulcsfontosságú követelése az övezet demilitarizálása és az iszlamista terrorszervezet irányító szerepének felszámolása.

Terrorellenes hadművelet indult Ciszjordániában

Az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat szerda hajnalban Ciszjordánia északi részén átfogó hadműveletet indított – írta ugyancsak az MTI.

Az éjjel kezdődött megelőző, kezdeményező műveletek célja a terrorcsoportok szerveződésének, a terrorista infrastruktúra kialakulásának a meghiúsítása a térségben.

A több napig tartó razziák elsősorban a ciszjordániai menekülttáborokat érintik. Tamun és Tubász, valamint más településeken a hadsereg hajnali négytől kijárási tilalmat rendelt el. Az izraeli katonák célja, hogy megakadályozzák a palesztin fegyveres csoportok újjászerveződését, felkutassák a robbanószerkezeteket és a fegyvereket.

A razziákon átkutatják a falvakat, és a hírszerzés előzetes információi alapján körözött személyeket vesznek őrizetbe. Az akciók nyomán kiterjedt házkutatások és kihallgatások is várhatók, köztük a Sin Bet által régóta keresett gyanúsítottaké.

A közelmúltban ebben a térségben – a „falvak ötszöge” területén – gyakran az izraeli katonákra támadtak, és pokolgépeket helyeztek el a közelükben.

Az új hadművelet időtartama annak katonai eredményeitől függ, hogy mennyi fegyvert sikerül lefoglalni és hány gyanúsítottat sikerül őrizetbe venni.

„Értesítettek a többnapos katonai művelet kezdetéről a körzetben, és a hadsereg földtorlaszokat emelt” – ezt mondta az al-Arabi nevű csatornának Tubász kormányzója. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte „a művelet célja a palesztin civilek üldözése. A környéken megbénult a közlekedés, és veszély fenyegeti a civilek életét, különösen az idősekét, a betegeké és a gyerekekét. Az izraeli megszállás kész tényeket elé akarja állítani az ott élőket. Nem igaz, hogy körözött személyek lennének a körzetben. A hadsereg a körzet földrajzi elhelyezkedése miatt támadt.”

„A hadsereg nagy erőkkel, buldózerekkel vonult be Tubászba és Tamunba, miközben helikopterek köröztek felettük” – közölte a Wafa palesztin hírügynökség. Tubászban bezártak minden iskolát és óvodát, és a kormányzó elrendelte a kormányzati és magánintézmények leállítását is – állították.

Ugyanakkor az izraeliek szerint a műveletben már mostanáig is több terroristát találtak és likvidáltak térségben.

A Dzsenín melletti Mirka nevű faluban az izraeli biztonságiak megtaláltak, majd likvidálták egy a fegyverekkel és robbanószerkezetekkel bujkáló terroristát, aki 2024 augusztusában egy merényletben megölte egy izraeli biztonsági őrt, Gideon Perit.

Egy másik akcióban azzal a terroristával végeztek, aki gázolásos merényletben megölte Diego Gabriel Hersage őrmestert és Elia Hillel őrmestert.

Kiemelt kép: Izraelben elhunyt palesztinok azonosítatlan holttestét veszik át a Nászer Kórház dolgozói a Gázai övezetben levő Hán-Júniszban 2025. november 14-én. A holttesteket a Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael között október 15-én létrejött tűzszüneti megállapodás és túszalku keretében szolgáltatják vissza az izraeli hatóságok (Fotó: MTI/AP/Abdel Karim Hana)