Fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját a Fehér Ház közelében, állapotukról Donald Trump számolt be

Fegyveres támadás érte a Nemzeti Gárda két egyenruhás tagját Washington belvárosában, a Fehér Ház közelében szerdán, a két katonát válságos állapotban vitték kórházba, a lövöldözőt őrizetbe vették.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter megerősítette az erőszakos cselekmény tényét.

Donald Trump elnök nem sokkal a támadást követően Truth Social közösségi oldalán jelentette be, hogy a két megsebesült katonát válságos állapotban vitték kórházba, és közölte, hogy a támadót is kórházban ápolják, súlyos sebesülésekkel.

Az elnök bejegyzésében a tettest „állatnak” nevezte, aki súlyos árat fizet majd tettéért, és egyben támogatásáról biztosította a Nemzeti Gárda és a bűnüldöző erők tagjait.

A lövöldözés a Fehér Háztól mintegy másfél kilométerre történt. Az erőszakos incidens helyszínét lezárták, a városi rendőrség és a titkosszolgálat egységei, valamint a Nemzeti Gárda katonái is részt vettek az intézkedésben. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a támadó egyedül cselekedett-e.

Donald Trump elnök nem tartózkodott a Fehér Házban, kedden Floridába utazott, hogy otthonában töltse a Hálaadás ünnepét.

Karoline Leavitt szóvivő közölte, hogy az elnököt folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.

Donald Trump elnök közbiztonsági intézkedéseinek keretében a Nemzeti Gárda több száz tagja járőrözik az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsen a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben.

