Éppen elég egy feleség vagy egy férj mindenkinek, nincs szükség többre belőlük – hívta fel a figyelmet a Vatikán

A katolikusok számára egyetlen házastárs is elég egy életre – hívta fel a figyelmet a Vatikán Hittani Kongregációja egy kedden kiadott dokumentumban. Az állásfoglalást részben amiatt adták ki, hogy Afrika katolikus közösségeiben néhol még mindig vitatott kérdés a poligámia – vagyis a többnejűség – ügye, részben pedig amiatt, hogy a fejlett országokban egyre gyakoribbá válik az, hogy egyszerre több szexuális viszonyt is fenntart valaki (poliamória).

A pápa által jóváhagyott új állásfoglalásban, az Una Caro címmel közzétett dokumentumban, mely A monogámia dicsérete alcímet viseli, a házasságról mint kizárólagos szövetségi formáról, a kölcsönös összetartozásról szóló intézményről van szó. (Una Caro – Egy test. Ez egy bibliai utalás arra, amit Mózes könyvében írtak a házasságról – a szerk.) Az állásfoglalás azt üzeni a világ 1,4 milliárd katolikusának,

hogy a hívőknek egy házastárssal kell élniük egész életükben, és nem szabad több szexuális kapcsolatot létesíteniük.

A Vatikán bírálta az afrikai poligámia gyakorlatát – amely a katolikus egyház tagjainak körében is előfordul – és leszögezték, hogy a házasság egy férfi és egy nő közötti életre szóló elkötelezettséget jelent – írta a Reuters. Az állásfoglalásban hangsúlyozták a hagyományos házasság gazdagságát és gyümölcsözőségét.

„Minden hiteles házasság két személyből álló egység, amely olyan intim és teljes kapcsolatot igényel, amelyet másokkal nem lehet megosztani. Kizárólagosságot igényel, mivel két, pontosan azonos méltóságú és jogokkal rendelkező személy közötti egyesülés”

– áll a dekrétumban.

Mint a Reuters emlékeztetett: a házasságról szóló egyházi tanítások hatékonyabb érvényesítésének kérdését két vatikáni csúcstalálkozón is megvitatták 2023-ban és 2024-ben. Ezeken a találkozókon heves viták zajlottak az afrikai poligámia gyakorlatával kapcsolatban. Szóba került továbbá a poliamorikus kapcsolati struktúrák térnyerése is, amelyekben az egyének egyszerre több emberrel is romantikus kapcsolatot tartanak fenn (jellemzően egyes nyugati országokban).

„A poligámia, a házasságtörés vagy a poliamória azon az illúzión alapul, hogy a kapcsolat intenzitása egymást követő arcokban található meg (az „arcok” szóval itt Emmanuel Lévinas francia filozófus gondolatait idézték meg – a szerk.). Ahogy Don Juan mítosza is illusztrálja, a szám feloldja a nevet: szétszórja a szerelmi impulzus egységét. Ha Lévinas megmutatta, hogy a másik arca végtelen, egyedülálló és redukálhatatlan felelősséget idéz elő, akkor az arcok megszaporodása egy állítólag teljes egységben a házassági szerelem jelentésének fragmentálását jelenti” – fejtették ki a dokumentumban.

Az állásfoglalás egyáltalán nem tárgyalja a válást, amelyet az egyház nem ismer el, mivel a házasságot életre szóló elkötelezettségnek tekinti. Azt viszont többször is hangsúlyozták benne, hogy a kapcsolaton belüli erőszaknak bármilyen formája elítélendő, és semmilyen formában nem szabad megsérteni a másik fél szabadságát.

Az individualista és fogyasztói korszakban a fiatalokat arra kell nevelni, hogy a szeretetet felelősségként és a másik iránti bizalomként fogják fel

– írták még az állásfoglalásban a Vatican News összefoglalója szerint.

