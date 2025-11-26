Átvette az ország feletti irányítást a hadsereg Bissau-Guineában

Bissau-Guineában az ország „teljes irányítását” a hadsereg vette át, egyúttal a választási folyamatot „felfüggesztette”, az elnököt őrizetbe vette, valamint kijárási tilalmat rendelt el, az ország határait pedig lezárta – jelentette be szerdán a nyugat-afrikai ország hadseregének több magas rangú tisztje a vezérkari főnök hivatalában felolvasott közös nyilatkozatban, amelyet közvetített az állami televízió.

Szemtanúk beszámolója szerint a bejelentés előtti órákban a fővárosban, Bissauban lövöldözés tört ki a választási bizottság székhelye, az elnöki palota és a belügyminisztérium épületének közelében, és körülbelül egy órán át tartott. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Bissau-Guineában vasárnap parlamenti és elnökválasztást tartottak. A voksolást követően a hivatalban lévő elnök, Umaro Sissoco Embaló és legfőbb kihívója, Fernando Dias is a választás győztesének nyilvánította magát. A tervek szerint szerdán hirdették volna ki a feszült légkörben lezajlott választások hozzávetőleges eredményeit.

A felolvasott közlemény szerint a katonatisztek megalakították a „rend helyreállításáért felelős legfelsőbb katonai parancsnokságot”, amely további értesítésig átveszi az ország irányítását, kiemelve, hogy a volt elnököt „jó bánásmódban részesítik”.

A hatalomátvételt azzal indokolták, hogy így kellett megakadályozniuk az ország „destabilizálódását és a választási eredmények manipulálását”, amelyet „egyes hazai politikusok és jól ismert hazai, valamint külföldi drogbárók készítettek elő”.

Embaló elnök szóvivője, António Yaya Seidy úgy fogalmazott, hogy olyan fegyveresek támadták meg a választási bizottság székhelyét, akik kapcsolatban állnak Fernando Diasszal, de bizonyítani ezt nem tudta.

Embaló elnök a France 24 francia hírtelevíziónak nyilatkozva megerősítette, hogy „megfosztották hivatalától”.

Fernando Dias egyelőre nem tett nyilatkozatot, de Domingos Simoes Pereira volt miniszterelnök, Umaro Sissoco Embaló korábbi riválisa és Dias támogatója azt közölte, hogy Diasnak semmi köze a fegyveres incidenshez. Hozzátette, hogy Fernando Diasszal együtt választási megfigyelőkkel volt találkozójuk a bizottság székhelyén, amikor „néhányan azt kiáltották a teremben, hogy lövöldözés volt a városközpontban”; hangsúlyozva, hogy Dias továbbra is a fővárosban van és biztonságban.

A függetlenségét 1974-ben, Portugáliától elnyerő Bissau-Guineában több puccskísérlet is történt Embaló elnök 2020-ban kezdődött elnöki mandátuma óta, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy hivatalba lépése óta három puccskísérletet élt túl sikeresen.

A portugál külügyminisztérium a hatalomátvétel hírére reagálva szerdán közleményt adott ki, és ebben arra szólította fel a válságban érintett feleket, hogy „tartózkodjanak a további jogsértésektől vagy bármely egyéb erőszakos cselekmény elkövetésétől, továbbá állítsák vissza az ország alkotmányos rendjét és a demokratikus választási folyamatot”.

